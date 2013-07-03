انجام 1960 مورد عمل جراحی در مراکز درمانی تامین اجتماعی/55 هزار میلیارد ریال هزینه درمان پرداخت شد

هوشنگ پیرفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هزار و 960 مورد عمل جراحی در مراکز این سازمان انجام شده است، اظهار داشت: 701 زایمان طبیعی و 430 زایمان از طریق سزارین در این مراکز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در مراکز طرف قرارداد این سازمان دو هزار و 17 نفر بستری و درمان شده اند، افزود: در این مدت چهار هزار و 965 مورد عمل جراحی در این مراکز صورت گرفته است.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی کردستان ادامه داد: در مراکز پزشکی غیر طرف قرارداد نیز از طریق واحد خسارت متفرقه هزینه های بیمه شدگان به آنها بازگردانده شده است و در این مراکز 229 نفر پذیرش شده اند که به این اشخاص در مجموع یک میلیارد و 261 میلیون ریال پرداخت شده است.

پیرفلاح یادآور شد: مدیریت درمان استان تلاش کرده است با صرف هزینه مجموع 135 میلیارد و 130 میلیون ریال خدمات درمانی مطلوب را بیمه شدگان ارائه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای خدمت رسانی مطلوب به بیمه شدگان از پرداخت قریب به 55 هزار میلیارد ریال به شکل مستقیم برای درمان آنها در سال 91 خبرداد.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی کردستان با بیان اینکه وضعیت مراکز ملکی کردستان مطلوب است، بیان کرد: در این زمینه در زمره استان های برخوردار قرار داریم.

پیرفلاح با اشاره به وجود یک تخت به ازای هر سه هزار و 500 بیمه شده در استان، این رقم را در سطح کشور یک تخت به ازای هر چهار هزار و 500 نفر عنوان کرد و گفت: در این خصوص از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

وی تعداد مراجعین به مراکز این سازمان در سال گذشته را 178 هزار و 950 نفر و بار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی را 175 هزار و 550 مورد اعلام کرد.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی کردستان با اشاره به ارائه خدمات آموزشی برای تمام مراجعین، کل مبلغ هزینه شده برای بیمه شدگان به شکل مستقیم را 54 هزار و 960 میلیارد ریال اعلام کرد.

پیرفلاح با اشاره به درمان غیر مستقیم توسط این سازمان در سه ماهه نخست سال 92 اظهار داشت: با حضور 564 پزشک متخصص طرف قرارداد، 1.2 میلیون بار مراجعه به مراکز دولتی و خصوصی را شاهد بوده ایم.