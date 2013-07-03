نمايشگاه تخصصی مواد غذايي و صنايع وابسته در همدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان ظهر چهارشنبه در آیین آغازبکار این نمایشگاه گفت: نمايشگاه تخصصی مواد غذايي و صنايع وابسته "طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان" در فضایی عمومی افزون بر14 هزارمتر مربع و 5500 مترمربع فضای مفید با حضور 130 واحد آغاز به کار کرد.

محمدرضا بیاناتی افزود: اين نمايشگاه به مدت 10 روز در بخش های مواد غذايي، صنایع وابسته و بسته بندي، میزبان استانها و شهرستانهای تهران، قم، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، اصفهان، شهرکرد، خوانسار، ارومیه، فارس، کرمانشاه، اراک، خوزستان، کاشان، قزوین خواهد بود.

وی افزود: واحدهاي شرکت کننده در بخش سبد غذايي خانوار شامل محصولات گوشتي، پروتئيني، لبني، انواع نوشيدني ها، کيک و کلوچه، بيسکويت، شکلات، چاي، برنج، حبوبات، عسل،عرقیات گیاهی، ماکاروني، خشکبار، ترشيجات، شوريجات و مرباجات، کنسروجات، غذاي آماده، خرما برای رفاه حال شهروندان در اين نمايشگاه حضور دارند.

وي عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، اقلام ضروری مردم ازجمله برنج، قند و شکر، روغن، مرغ، ماهی، گوشت، حبوبات در نمایشگاه عرضه خواهد شد.

بیاناتی عنوان کرد: تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها٬ تأمین نیازهای اساسی مرد٬ و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز و عرضه مستقیم کالا در فضایی رقابتی برای افزایش تنوع انتخاب وهمچنین عرضۀ محصولات جدید شرکت های فعال غذایی از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان همدان از حضور بازرسان ویژه اصناف در طول برگزاری نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: برای رفاه حال شهروندان و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی بر روند توزیع کالاها نظارت کامل از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته اقلام ضروری مردم با تخفیف ویژه نمایشگاهی عرضه می شود.