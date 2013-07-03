مهلت ارسال آثار مسابقه عكس "شهر آسمان" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقه عکس‌های "شهر آسمان" به منظور ارتقای فرهنگ بصری شهروندان تهرانی و استفاده از خلاقیت هنرمندان عکاس و ایجاد گذرگاه‌های هنری در ماه رمضان برگزار می‌شود.

در این مسابقه ملی عكس كه شرکت برای تمامی عکاسان از سراسر ایران آزاد است، موضوع‌های مرتبط با ماه مبارك رمضان، همچون فضاهای معنوی و روحانی، استقبال از ماه مبارک، غبارروبی مساجد، مناسبت‌های مذهبی از جمله شهادت حضرت علی علیه‌السلام و میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، رؤیت ماه، عید فطر و مراسم لیالی قدر و آداب و مراسم محلی افطاری و.... مدنظر قرار گرفته است.

هر شرکت‌کننده برای حضور در این رویداد هنری می‌تواند حداکثر ۱۰ قطعه عکس به دبیرخانه مسابقه ارسال کند و عکس‌ها می‌توانند رنگی، سیاه وسفید و به صورت دیجیتال یا آنالوگ باشند.

همچنین نمایشگاهی از آثار منتخب هیات داوران این مسابقه عكاسی، در یکی از گالری‌های معتبر شهر تهران در طول ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، ضمن آنكه از مجموعه‌ی آثار راه‌یافته به نمایشگاه، نمایشگاه‌های خیابانی و گذرهای فرهنگی در ماه مبارک رمضان، برپا می شود.همچنین از آثار برگزیده، کتابی نیز منتشر خواهد شد.

جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات اول تا سوم این مسابقه به ترتیب 10، 8 و 6 میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.