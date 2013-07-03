شرکت های تعاونی مرزنشین کردستان به دستگاه کارت خوان تجهیز شدند

به گزارش خبرنگاری مهر، محمد پورنگ ظهر امروز در اولین کارگاه آموزشی - توجیهی مدیران عامل تعاونی های مرزنشین استان کردستان اظهار داشت: در راستای اجرائی کردن فرایند صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان استان این جلسه با حضور مدیران عامل تعاونی های مرزنشین کردستان در سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه فرایند ثبت نام دارندگان کارت الکترونیکی مرزنشینی در شرکت های تعاونی تشریح و به هریک از شرکت های تعاونی مرز نشینان یک دستگاه کارت خوان تحویل شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در استان کردستان 19 تعاونی مرزنشینی با 109 هزار نفر عضو فعالیت دارند.

پورنگ یادآور شد: تعاونی های مرزنشینی می توانند به عنوان یکی از مزیت های توسعه تجارت خارجی استان کردستان فعالیت های قابل توجهی داشته باشند.

وی همچنین به انجام امر واردات تعدادی از کالاهای اساسی که توسط این تعاونی ها صورت می پذیرد اشاره کرد و بیان کرد: این کالاها در سبد تنظیم بازار خانوارها نقش مهمی را می تواند به خود اختصاص دهد.