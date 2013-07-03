حضور مبلغان در روستاها بزهكاري های اجتماعی را كاهش داده است/ روزه اولي ها تكريم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود مرویان‌حسینی ظهر چهارشنبه در همايش طلایه‌داران هدایت با حضور مبلغان اعزامی به شهرستان‌ها و روستاهای استان خراسان‌رضوی اظهاركرد: حضور هر مبلغ در یک منطقه سبب کاهش بزهكاري ها و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و كاهش پرونده ها شده است و حضور مبلغان در مناطق به توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی مناطق هم رابطه مستقيم دارد.

وي گفت: همايش طلايه داران هدايت يكي از بزرگترين همايش ها با حضور مبلغان در اقصي نقاط استان است و قريب به 500 نفر در اين قالب اين طرح استقرار و هجرت به انجام خدمات فرهنگي در روستاهاي بزرگ اقدام مي كنند.

وي افزود: مجموعه فعاليت هاي تبليغ را مديران ادارات شهرستانها در سراسر استان در ماه‌های رمضان، محرم و صفر و ایام فاطیمه، گروه‌های تبلیغ جهادی، تربیت و بازآموزی همیاران تبلیغ که همان ملایان روستایی سنتی هستند، تبلیغ تخصصی در مناسبت‌های ویژه و اجرای طرح‌های استقرار و هجرت، مجموع فعالیت‌های تبلیغ سنتی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی را پوشش مي دهند.

وی با بيان اينكه معتقدیم که هر روحانی دانش آموخته حوزوی مردمی و متدین، یک سازمان تبلیغات کوچک در منطقه خود است افزود: با این نگاه سعی می‌کنیم تا انجا كه مي توانيم فعالیت‌های مبلغان را با سازمان تبلیغات اسلامی پیوند بزنیم.

وي با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان بيان کرد: در کنار تمام فعالیت‌های تبلیغی مرسوم سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوي، امسال در ماه مبارک رمضان رويكرد در جهت گسترش فرهنگ قرآن کریم است

وي با تاكيد بر اينكه در سایه‌سار معارف غنی قرآنی می‌توان برای ایجاد جامعه‌ای قرآنی تلاش کرد افزود: مردم قهرمان ایران همواره در عرصه‌های مختلف رسالت خود را ایفا کرده‌اند و در مبارزه با استکبار نیز کارنامه روشنی دارند، اما در مناسبات اجتماعی، مناسبات فردی و پیشرفت‌های تکنولوژی نیازمند بهره‎گیری بیشتر از منابع اسلامی هستیم و ما مبلغان باید در جهت گسترش فرهنگ دینی بین آحاد جامعه تلاش بیشتری انجام دهیم.

حجت الاسلام مرويان حسيني گفت: اخلاق اجتماعی مورد نیاز جامعه امروز است و اسلام نیز در قالب آيات و روايات ويژه به آن تاكيد دارد.

حجت الاسلام مرویان حسینی به مفاهیم اجتماعی سوره حجرات اشاره کرد و افزود: این سوره که 18 آیه دارد، به مباحث گوناگون اخلاق اجتماعی توجه کرده و مبلغان نیز در ماه رمضان باید توجه ویژه به تفسیر این سوره داشته باشند و توصیه می‌کنیم حتی در شب‎های قدر هم به تفسیر این سوره بپردازند.

وی افزود: پیش‌بینی حداقل یک هزار حلقه تفسیر سوره حجرات در ماه رمضان در سراسر استان شده است و 100 جلسه تفسير توسط اساتيد خبره در شهرستانها برگزار مي شود و از ائمه جماعت ادارات نیز خواسته‎ایم به مباحث این سوره اهتمام جدی بورزند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی با بيان اينكه آهنگ رمضان امسال بهره برداري از سوره حجرات است افزود: صدا و سیمای خراسان‎رضوی در ویژه برنامه افطار هر روز به مدت 10 دقیقه به تفسیر سوره حجرات می‎پردازد و مسابقه‎ای نیز برای تفسیر این سوره تدارک دیده شده و به برندگان نيز در پايان ماه رمضان هداياي اعطا مي شود.

وي از مبلغان خواست تا روزه اولي ها را تكريم كنند و افزود: همه این تلاش‎ها برای این صورت می‎گیرد که شاهد شکل‎گیری خانواده قرآنی و جامعه قرآنی باشیم.