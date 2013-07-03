سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان با رویکرد آسیب شناسی مقررات ملی ظهر چهارشنبه با حضور ابوالفضل صومعلو معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، غلامرضا هوایی مدیرکل مقررات ملی ساختمان کشور، نادر محمدزاده رئیس سازمان راه و شهرسازی استان، شهرداران استان، مدیران کل راه و شهرسازی استانهای کشور و جمعی از مهندسان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.





جواد حق شناس در این همایش گفت: تهیه طرح هادی در 21 هزار روستا در دست اقدام است که تاکنون 19 هزار طرح هادی اجرایی شده و کار مقاوم سازی واحدها در دست پیگیری است.



وی افزود: پیش بینی شده سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی شود که تاکنون دو میلیون و 100 هرار واحد مسکن روستایی با بانکها انعقاد قرارداد شده است.



معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: با اقدامات انجام شده تاکنون از مجموع این واحدها تعداد یک میلیون و 670 هزار واحد به اتمام رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.



این مسئول بیان کرد: در هر سال از مجموع سهمیه تعیین شده 200 هزار واحد به طور متوسط سالانه 160 هزار واحد احداث و تکمیل و تحویل شده است.





ساخت 380 هزار مسکن مهر توسط بنیاد مسکن



وی یادآورشد: در مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت سهمیه بنیاد مسکن 380 هزار واحد است که 210 هزار واحد به اتمام رسیده و تا پایان امسال 300 هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل خواهد شد.



حق شناس گفت: استفاده از مشارکت مردم و ارائه خدمات فنی و نقشه های مهندسی موجب شده رعایت مقررات ملی ساختمان از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و میزان آسیب ها به حداقل برسد.



وی بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه را از دیگر وظایف بنیاد مسکن دانست و تصریح کرد: ضمن همکاری در کنار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن مهر در شهرهای با کمتر از 25 هزار نفر جمعیت تلاش کرده ایم تا تامین سرپناه مردم را بر عهده گیریم که بخشی از نیازها را تامین کرده ایم.



این مسئول یادآورشد: بیش از یک هزار شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر در کشور وجود دارد که 18 درصد جمعیت کشور را شامل می شود که 380 هزار واحد در این شهرها ساخته می شود که تاکنون 212 هزار واحد به پایان رسیده و تحویل متقاضیان شده است.





وی اظهارداشت: متاسفانه مردم به کیفیت زندگی کمتر توجه می کنند و عده محدودی با مزایا و اهمیت مقررات ملی ساختمان آشنا هستند و معماری در کشور گرفتار روش های مختلفی است که شاید تک تک ساختمانها خوب باشد اما مجموعه شهری مطلوب نیست.



حق شناس تصریح کرد: چرا معماری ماسوله و ابیانه مورد تقدیر قرار می گیرد و با اقبال روبرو می شود اما در تهران با مشکل مواجهیم لذا بعد از دو دهه باید گام دیگری برداریم و به کیفیت و معماری اسلامی توجه بیشتری کنیم و با تطبیق آن آرامش در زندگی را با کیفی بخشیدن به ساخت و سازها فراهم کنیم.



معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: نمی توان بر مبنای علم و دانش غرب و فرهنگ حرکت کرد و تطبیقی بین فرهنگ و معماری اسلامی ایجاد کرد به همین دلیل باید در شهرسازی ها به اصول و مقررات فنی و کیفی سازی توجه جدی کنیم.

