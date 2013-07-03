51 هزار خانوار نیازمند کردستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه با توجه به بیانات مکرر امام خمینی (ره) یکی از اولویت های کاری این اداره کل است.

وی پرداخت مستمری در راستای رفع نیاز اولیه خانواده‌ها را یکی از کارهای کمیته امداد دانست و افزود: توسعه مشارکت‌های مردمی برای رفع مشکلات نیازمندان و ایجاد اشتغال، اجرای برنامه‌های فرهنگی و برطرف کردن معضلات مسکن مددجویان از اولویت‌های این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: پیشرفت و عدالت دو محور اساسی کمیته امداد است که با توجه به برنامه های توسعه پنجم برنامه ریزی های لازم بر حول این دو محور شکل گرفته است.

موسی نژاد یادآور شد: ترویج و تقویت فرهنگ کار در بین مددجویان ضروری است و با برنامه ریزی های مدون سعی بر آن ات که این روند همچنان در بین جامعه هدف ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: جامعه هدف این سازمان بسیار گسترده است و در حال حاضر از 51 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد 25 هزار نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: توسعه مشارکت های مردمی به منظور رفع مشکلات نیازمندان جامعه و گسترده کردن نقش روحانیون جامعه در ترغیب اقشار مختلف جامعه از وظایف اصلی این سازمان است.