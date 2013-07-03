برگزاری مسابقات کشتی گیله مردی یادواره شهدای ورزشکار در رودسر

کاوه قدسی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره مسابقات با شرکت پهلوانان نامی این رشته جذاب ورزشی از استان های گیلان و مازندران از امشب به مدت یک ماه در ساحل دریای رودسر برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار، تجلیل از مقام شامخ شهیدان و همچنین احیای ورزش های سنتی، بومی و محلی گیلان به ویژه ( ورزش جذاب و اصیل استان یعنی کشتی گیله مردی )، ترویج فرهنگ اصیل و ناب این خطه از شمال کشور عنوان کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رودسر گفت: کشتی گیله مردی از ورزش های اصیل استان گیلان است که از دیرباز پهلوانان نامی و بزرگی در این رشته ورزشی فعالیت داشته اند.

وی در ادامه از زحمات شهردار، شورای اسلامی شهر، هیئت ورزش های سنتی، بومی و محلی شهرستان و همه کسانی که برای آماده سازی و برگزاری این دوره از مسابقات تلاش کردند، تقدیر نمود.

