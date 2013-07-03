استقبال خوبی از همایش «ماه خدا، راه خدا» در اهواز صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علي‌رضا مهدوي پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز این همایش در اهواز درخصوص برنامه های تخصصی این همایش اظهار كرد: اين همايش از سوي موسسه علمي و فرهنگي امام هادي(ع) و در آستانه ماه رمضان، ويژه مبلغان فعال استان خوزستان برگزار شده است.

وي تصریح کرد: اين همايش اوایل هفته جاری در استان اصفهان به مدت سه روز برگزار شد و از امروز نیز به مدت دو روز در اهواز برگزار خواهد شد.

دبير همايش تخصصي «ماه خدا، راه خدا» با بیان اینکه اين دوره از همايش تخصصي «ماه خدا، راه خدا» با همكاري سازمان تبليغات اسلامي خوزستان برگزار مي‌شود و تاکنون نیز استقبال خوبي از آن صورت گرفته است، بیان کرد: موسسه علمي و فرهنگي امام هادي(ع) برگزاري دوره هاي آموزشي ديني و قرآني را براي مبلغان و معلمان ديني و قرآني در دستور كار قرار داده است كه تاكنون توانسته اقدامات مفيدي در این زمينه انجام دهد.

وی در خصوص عدم حضور حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرلوحی رئیس دفتر مجلس خبرگان رهبری در نخستین روز این همایش گفت: وی به دلیل کسالتی که داشت نتوانست در این روز خود را به همایش برسانند ولی فردا در همایش حضور می یابد.