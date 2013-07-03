آموزش اصلی ترین اولویت برای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی ظهر چهارشنبه در دهمین همایش معاونین دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان افزود: اگر در یک کشور قرار باشد یک اقدام اساسی برای رفع نیاز کشور انجام گیرد و به مسائل و مشکلات به جد پرداخته شود تا به رشد و شکوفایی برسد نیازمند استفاده از نیروی انسانی متخصص است.

وی اظهار داشت: در کشورهایی که از نیروی انسانی به خوبی استفاده کرده و برای تربیت آنها سرمایه گذاری کرده اند کشور به توسعه و شکوفایی رسیده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در کشور باید در سطوح مختلف به امر آموزش پرداخته شود و در این راستا با برگزاری دوره های مهارت مشکل مورد نظر را حل کنیم و با ایجاد فضای رقابت در عرصه بین اللملی نیازهای داخل را برآورده کنیم و نیروی انسانی را تربیت کنیم که قابلیت کار و تولید فناوری را داشته باشد.

اساس سرمایه کشور نیروی انسانی است

بلندی در ادامه تاکید کرد: کشور بدون آموزش و تربیت نیروی انسانی شکوفا نمی شود بنابراین باید برای خروجی مطلوب نیروی انسانی را درست تربیت کنیم تا پاسخگوی نیازهای کشور باشند و مسائل و مشکلاات را حل و فصل کنند.

وی به تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردوگفت: حماسه سیاسی با حضور حداکثری مردم محقق شد و امروز گام بعدی تحقق حماسه اقتصادی است که در این راستا باید به تربیت نیروی انسانی این امر مهم محقق شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: باید خروجی دانشگاه خود باور و خدا باور باشد. تحقق شعار سال بدون این امر امکان پذیر نخواهد شد چرا که اگر نیروی انسانی مومن و خدا باور نباشد نمی تواند وارد این عرصه شود.

بلندی یادآورشد: بزرگترین مشکلی که در سال 83 به وجود آمد این بود که علم و دین جدا از هم بودند و این امر هم نشات گرفته از ذهن آلوده غرب بود.

وی افزود: چرا که اگر نیروی انسانی خود باور باشد خروجی مطلوب خواهد بود و در این صورت است که کشور به استقلال و شکوفایی حرکت می کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: امروز تدوین یک برنامه ریزی درست در خروجی نیروی انسانی موثر است.

بلندی افزود: اگر استاد خودباور وخدا باور نباشد و به صورت تشریفاتی وارد کلاش شود ارتباط استاد و شاگردی برقرار نمی شود و این امر در تربیت نیروی انسانی بسیار موثر بوده است.

وی گفت:اگر استاد خود باور و مومن باشد علم خود را واگذر می کند و خروجی دانشگاه یک نیروی انسانی با تجربه و کار آمد خواهد بود بنابراین این امر کلیدی ترین بحث است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برای توسعه و ارتقای کیفی آموزش باید متون به روز شود و اساتیدی متناسب با مکانیزم رشته ها در دانشگاهها مشغول به کار شوند.

یک میلیون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند

بلندی با اشاره به اینکه یک میلیون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند گفت: معاونین آموزشی برای تربیت این دانشجویان در درگاه خداوند مسئول هستند و باید برای تحقق حماسه اقتصادی با رئیس جمهور منتخب همکاری کنند.

وی با اشاره به معضل بیکاری در جامعه گفت: در کشور برای هر شغل 50 میلیون تومان هزینه می شود و سه میلیون شغل ایجاد می شود پس متاسفانه دولت در این وضعیت فعلی نمی تواند این بودجه را برای ایجاد اشتغال فراهم کند بنابراین در دانشگاهها باید تربیت نیروی انسانی متناسب با آموزش های به روز و استاندارد باشد و کیفیت در آموزش لحاظ شود تا نیروی انسانی بعد از فارغ التحصیلی دچار معضل بیکاری نشود و بتواند با مهارتی که در دانشگاه کسب کرده خودش اشتغال ایجاد کند و تنها به فکر استخدام در ادارات دولتی نباشد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: معاونین دانشگاه در این راستا باید برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کار آمد استاندارها را رعایت و برنامه هایشان را به روز تدوین کنند.

بلندی هدف ازبرگزاری این همایش را برنامه ریزی، جهت دهی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی یاد کرد و افزود: تربیت نیروی انسانی مجرب نیازمند سیستم تسهیل شده است.

وی گفت: اگر استاد به روز، سیستم تسهیل شده و استاندارد باشد نیروی انسانی مجرب تربیت می شود و این خروجی آن را نیز به عینه در توسعه کشور می توان دید.