حسین محب‌اهری بازیگر نمایش "رام کردن زن سرکش" درباره اجرای عمومی آن به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در جشنواره فجر سال قبل اجرا شد و حالا مسئولان هنوز پاسخی برای اینکه چه زمانی باید این نمایش برای اجرای عمومی روی صحنه برود، نداده‌اند.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون ادامه داد: قرار شده سالن اصلی تئاتر شهر را برای اجرا بدهند اما هم اکنون سالن ها وضعیت آشفته ای دارند. یک نمایش بعد از تمرین و بازبیینی های متعدد هنوز تکلیفش مشخص نیست. یک بار گفته شد در مرداد ماه سالن در نظر خواهند گرفت اما هنوز معلوم نیست.

وی با اشاره به اینکه "رام کردن زن سرکش" برگرفته از متن شکسپیر است که فیلم و تئاترهای زیادی از روی آن ساخته شده است، توضیح داد: یک بار حدود 20 سال پیش هایده حائری تلاش کرد این نمایش را روی صحنه ببرد. تمرین زیادی داشتیم و حتی لباس هم دوخته شد اما چند روز مانده به اجرا جلوی کار ما را گرفتند.

بازیگر نمایش "نصرت‌خوانی، مادرم و نوروز" ادامه داد: این نمایش داستان مردی است که دو دختر دارد و یکی از این دو را به خاطر انفعالی که در برابر آدم‌ها دارد و روابطی که با دیگران برقرار می‌کند، بیشتر دوست دارد. من نقش پدر اینها را بازی می کنم. کسی‌که نقش خواهر دیگر این نمایش را بازی می کند خواستگاران زیادی ندارد اما شخصی پیدا می شود که قصد دارد او را به خاطر شخصیت خودمحوری که دارد رام کند.

محب اهری همچنین درباره دیگر فعالیت‌هایش بیان کرد: در حال حاضر مشغول بازی در سریال "معمای شاه" محمدرضا ورزی هستم و در آنجا نقش پزشک مخصوص شاه را بازی می کنم. طرحی هم برای شبکه آموزش دارم که یک کار نمایشی آموزشی است.

این بازیگر تلویزیون در پایان از بیماری سرطان لنفاوی که این روزها درگیر آن است یاد کرد و گفت: من به شدت سعی می کنم با بیماری خود مقابله کنم بنابراین هر چقدر بیشتر کار کنم برایم بهتر است. به خاطر بیماریم هر 15 روز سه روز باید بستری شوم با این حال فعالیت های هنری باعث می شود بر بیماریم غلبه کنم.

عوامل نمایش "رام کردن زن سرکش" که در جشنواره سی و یکم فجر اجرا شد، شامل بازیگران: حسین محب اهری‌، مریم کاظمی، جواد اعرابی‌، جواد زیتونی‌ و مجتبی دانشی، فریبرز قربان‌زاده طراح صحنه، مژگان عیوضی طراح لباس و افسانه قلی‌زاده ماسک و گریم.

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته به طور سرزده از این بازیگر بازدید کرد و جویای حال وی شد. در آن بازدید اسفندیار رحیم مشایی نیز رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کرد.