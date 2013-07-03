بیمارستان دلگان تا دهه فجرامسال باید به پایان برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در بازدید از احداث این پروژه گفت: باید تلاش کرد این بیمارستان تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

وی در جمع مردم دلگان از مردم این شهرستان به عنوان انسان هایی خونگرم و ولایت مدار یاد کرد و افزود: شما مردم بارها وفاداریتان را به نظام ولایت مدار نشان داده اید.

وی ضمن قدر دانی از حضور باشکوه مردم در انتخابات 24 خرداد افزود: خلق حماسه 24 خرداد برابر تحقق شعار سیاسی بود که توسط مقام معظم رهبری در ابتدای امسال اعلام گردید.

استاندار از شهرستان دلگان به عنوان یکی از مناطق مستعد کشاورزی در سیستان و بلوچستان نامبرد و گفت: آب،زمین و اقلیم خوب دلگان زمینه خوبی برای توسعه ،عمران و اشتغالزایی در منطقه است.

استاندار گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات خوبی در منطقه صورت گرفته اما هنوز جای کار دارد که باید همه دست به دست هم دهند و از توانمندی ها و ظرفیت های سرشار استان به ویژه شهرستان دلگان برای توسعه و پیشرفت آن استفاده کرد.

نارویی اظهار داشت: مردم در انتخابات حماسه سیاسی را خلق کردند اما برای حماسه اقتصادی باید کمر همت را ببندند تا با تولیدات بیشتر و عدم وابستگی به بیگانگان حماسه اقتصادی را نیز رغم بزنند.