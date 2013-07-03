  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

نارویی تاکید کرد:

بیمارستان دلگان تا دهه فجرامسال باید به پایان برسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در جمع مردم شهرستان دلگان بر تسریع و تکمیل بیمارستان 10 تختخوابی این شهرستان تا دهه فجر امسال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در بازدید از احداث این پروژه گفت: باید تلاش کرد این بیمارستان تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
وی در جمع مردم دلگان از مردم این شهرستان به عنوان انسان هایی خونگرم و ولایت مدار یاد کرد و افزود: شما مردم بارها وفاداریتان را به نظام ولایت مدار نشان داده اید.

وی ضمن قدر دانی از حضور باشکوه مردم در انتخابات 24 خرداد افزود: خلق حماسه 24 خرداد برابر تحقق شعار سیاسی بود که توسط مقام معظم رهبری در ابتدای امسال اعلام گردید.

استاندار از شهرستان دلگان به عنوان یکی از مناطق مستعد کشاورزی در سیستان و بلوچستان نامبرد و گفت: آب،زمین و اقلیم خوب دلگان زمینه خوبی برای توسعه ،عمران و اشتغالزایی در منطقه است.

استاندار گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات خوبی در منطقه صورت گرفته اما هنوز جای کار دارد که باید همه دست به دست هم دهند و از توانمندی ها و ظرفیت های سرشار استان به ویژه شهرستان دلگان برای توسعه و پیشرفت آن استفاده کرد.

نارویی اظهار داشت: مردم در انتخابات حماسه سیاسی را خلق کردند اما برای حماسه اقتصادی باید کمر همت را ببندند تا با تولیدات بیشتر و عدم وابستگی به بیگانگان حماسه اقتصادی را نیز رغم بزنند.

کد مطلب 2089431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها