8 تن فرآورده خام دامی فاسد در خراسان جنوبی معدوم شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمود قربان زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال شش هزار و 750 مورد بازرسی از مراکر عرضه و توزیع فراورده های خام دامی در سطح استان انجام شده است، اظهارکرد: 120مورد غیر بهداشتی در این بازدیدها مشاهد شد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر حمل و نقل دام و طیور نیز برای پیشگیری از بروز بیماری ها با نظارت دامپزشکی انجام می شود، بیان کرد: در سال گذشته 11 میلیون و 131 هزار قطعه طیور با نظارت دامپزشکی به خارج از استان حمل شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در سال گذشته 59 هزار و 514 راس دام و پنج هزار و 196 نفر شتر نیز به خارج استان حمل شده است.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به شناسایی کانون های بیماری های مشترک بین انسان و دام در استان، گفت: تا کنون تنها یک کانون بیماری سل گاوی در استان مشاهده شده و در بیماری های تب مالت گاوی، گوسفندی، شاربون و هاری کانون بیماری در استان شناسایی نشده است.

وی بیان داشت: در راستای جلوگیری از ورود بیماری های دام و مشترک بین انسان و دام از ابتدای امسال دو هزار و 37 خودرو حمل دام و فرآورده های دامی ضد عفونی شده است.

به گفته وی از ابتدای امسال بر کشتار 10 هزار و 132 راس دام و یک میلیون و 803 هزار قطعه طیور نیز نظارت بهداشتی شده است.

قربان زاده همچنین از انجام هفت هزار و 422 مورد آزمایش در آزمایشگاه های دامپزشکی استان خبر داد و افزود: این آزمایشات به منظور تشخیص انواع بیماری‌های دام، طیور، آبزیان صورت گرفته است.

