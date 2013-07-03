مقام سوم تنیس باز قمی در بخش دوبل تور تنيس آسيا

غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های تور تنیس آسیا با شرکت نمایندگانی از تنیس کشورمان و همچنین چند کشور مطرح خارجی در این رشته به صورت هفتگی به انجام می رسد و میزبانی آن را نیز فدراسیون تنیس کشورمان بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در این دوره از رقابت ها تنیس بازان رده سنی زیر 14 سال با یکدیگر به رقابت می پردازند و رقابت ها علاوه بر اینکه در بخش انفرادی به انجام می رسد، در بخش دوبل نیز مدعیان زیادی دارد و مجموع هر دو بخش نیز جایگاه تیمی را مشخص می کند.

رئیس هیئت تنیس استان قم اضافه کرد: ترکیب تیم تنیس کشورمان در این دوره از رقابت ها را تنیس بازان آینده دار رده سنی زیر 14 سال از استان های مختلف تشکیل می دهند و خوشبختانه در بین آنها شاهد حضور چهار تنیس باز خوب و با استعداد قمی نیز هستیم.

وی بیان داشت: سطح این مسابقات بالا است و تنیس بازان خوبی در هفته نخست تور تنیس آسیا حضور یافته بودند، هم در بخش دوبل و هم در بخش انفرادی واقعا کار برای کسب عنوان و قرار گرفتن روی سکوهای برتر سخت است اما درخشش تنیس بازان قم در این رقابت ها خیره کننده بود.

خانی با بیان اینکه حتی تنیس بازان قمی به جمع هشت نفر برتر بخش انفرادی و چهار تیم دونفره بخش وبل نیز رسیده اند، ابراز داشت: در نهایت محمدحسين جلاليان به عنوان تنها نماينده تنيس قم موفق به كسب عنوان سوم مشترك رقابت‌هاي تور تنيس آسيا شد.

رئیس هیئت تنیس استان قم افزود: در اين رقابت‌ها كه با شركت تنيس بازان ايراني و همچنين تنيس بازان از عراق، كويت، پاكستان، هند، بحرين و ... در مجموعه ورزشي انقلاب تهران برگزار شد، محمدحسين جلاليان با یک تنیس باز هندی مقام سوم را در بخش دوبل کسب کرد.

وی یاد آور شد: در این دوره از مسابقات جلالیان تنیس باز خوب استان قم در بخش دوبل در كنار نما همن از تیم اعزامی تنیس کشور هندوستان با حريفان خود به رقابت پرداخت و در نهايت با كسب مقام سوم بخش دوبل به كار خود پايان داد.

خانی اظهار داشت: در اين رقابت‌ها تيم‌هاي دو نفره ادب‌جو يزدخواستي از كشورمان و تيم دو نفره عراق اول و دوم شدند و تيم محمدحسين جلاليان و نما همن از هند در كنار بحرين و پاكستان به مقام سوم مشترك دست پيدا كردند و پرونده اين رقابت‌ها بسته شد.

