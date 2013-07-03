کشف 7 تن پوشاک قاچاق در شهریار و اسلامشهر/ انهدام باند تولید داروهای نیروزا در پرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد فرماندهی ویژه غرب استان تهران واقع در شهرستان شهریار برگزار شد، ضمن تقدیر از تعامل بسیار مطلوب شهروندان با نیروی انتظامی، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 42 هزار و 969 مورد تماس تلفنی و حضوری با پلیس غرب استان تهران برقرار شده است که از بنابر آمار موجود، در این مدت ارتباط حضوری 10 درصد کاهش و تماسهای تلفنی 5 درصد افزایش داشته است.

این مسئول ادامه داد: افزایش درصد تماسهای تلفنی نشان دهنده اتقای سطح اعتماد مردم به عملکرد پلیس است و نیروی انتظامی نیز تلاش کرده است با افزایش تعداد اپراتورها و تجهیزات انتظامی، پاسخگوی اعتماد و نیاز شهروندان باشد.

کشف یک تن و 647 کیلوگرم مواد مخدر در سه ماه نخست سالجاری

وی گفت: بر اساس آمار و اظلاعات موجود در سالجاری، نزاع ودرگیری، تصادفات و تخلفات راهور، مواد مخدر، سرقت و موضوعات اجتماعی به ترتیب اولویت شهروندان برای حضور و دخالت پلیس در شهرستانهای غرب استان تهران بوده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران عنوان کرد: با تلاش ماوران نیروی انتظامی و اقداماتت اطلاعاتی و عملیاتها، در سه ماهه نخست سالجاری بیش از یک تن و 647 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشدی 29 درصدی روبرو بوده است.

رشد 10 درصدی دستگیری عوامل قاچاق در غرب استان تهران

این مسئول افزود: همچنین انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی غرب استان تهران طی سالجاری بود که در این راستا عناصر اصلی قاچاق دستگیر شده اند و میزان دستگیری عوامل قاچاق مواد مخدر نیز 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سردار اصلانی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به حساسیت مسئولان کشوری و منویات رهبر معظم انقلاب که در ابتدای سالجاری بر مبارزه جدی با قاچاق و عناصر توزیع این کالاها تاکید کردند و این امر را زمینه ساز تحقق حماسه اقتصادی دانستند، با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی، برخورد با عناصر و عوامل قاچاق کالا در دستور کار پلیس غرب استان تهران قرار گرفت.

رشد 58 درصدی کشفیات کالای قاچاق طی سالجاری

وی گفت: طی سه ماه نخست سالجاری بالغ بر 130 میلیارد و 210 میلیون و 802 هزار ریال انواع کالای قاچاق در این حوزه انتظامی کشف شد که ارزش ریالی این مکشوفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیشترین میزان کالای قاچاق را در حوزه وسائط نقلیه عنوان کرد و افزود: آخرین عملیات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، طی 48 ساعت گذشته در شهرستان شهریار بود که طی آن باندی که خودروهای سنگین را به طور غیرمجاز وارد می کردند با اقدامات اطلاعاتی و عملیات پلیس دستگیر شدند.

کشف 7 تن پوشاک قاچاق در شهریار و اسلامشهر

این مسئول اضافه کرد: در این عملیات همراه با کشف و ضبط پنج دستگاه کامیون به ارزش 9 میلیارد ریال، دو متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

وی متذکر شد: جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق به شهرستانهای غرب استان تهران از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه نیز پس از شناسایی باندی که پوشاک قاچاق را در تریلی های نفت کش جاسازی کرده و به شهرستانهای شهریار و اسلامشهر منتقل می کردند، عملیات برای انهدام باند اغاز شد که در نتیجه آن، پوشاک قاچاق به وزن هفت تن و ارزش ریالی 400 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

انهدام باند تهیه و تولید داروهای نیروزا در پرند

سردار اصلانی همچنین به طرح برخورد با تولیدکنندگان داروها و آمپولهای نیروزا اشاره کرد و افزود: توزیع داروها و آمپولهای نیروزا از دیگر مواردی بود که گسترش فعالیت باندهای مربوطه عواقب منفی بسیاری در سطح جامعه به دنبال داشت، به این منظور عملیات ویژه ای در دستور کار نیروی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت.

این مسئول بیان کرد: در این راستا باندی که با اجراه منزلی سه طبقه در شهر پرند، اقدام به تولید و توزیع داروهای نیروزا کرده بودند و این تولیدات را با برچسبهای تقلبی مربوط به کشورهای خارجی به فروش می رساندند، منهدم شده و با همکاری شبکه بهداشت و درمان تمام تولیدات ضبط و امحاء شد.

انهدام شش باند توزیع مواد مخدر در شهریار و رباط کریم طی 10 روز گذشته

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران یادآور شد: همچنین طی دو هفته گذشته با انجام عملیاتهای پلیسی، 6 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستانهای شهریار و رباط کریم منهدم شد که مجموع کشفیات نیروی انتظامی از این باندها بالغ بر 850 کلیو گرم انواع مواد مخدر بود.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه آماری در زمینه سایر جرائم پرداخت و اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی در انجام عملیات دستگیری مجرمان و طرح های گسترده بازدارنده، میزان ارتکاب به بسیاری از جرائم در شهرستانهای غرب استان تهران به طور چشمگیری کاهش یافته است.

کاهش 100 درصدی سرقت از طلا فروشی

این مقام انتظامی گفت: در این راستا طی سه ماه نخست سالجاری سرقت طلافرشی و سرقت تحت پوشش مامورین انتظامی 100 درصد، کلاهبرداری 59 درصد، سرقت مسلحانه 50 درصد، سرقت احشام 44 درصد، کیف قاپی 29 درصد، قتل 21 درصد، سرقت مغزه 8 درصد و سرقت به عنف نیز یک درصد کاهش داشته اند.

سردار اصلانی علت کاهش میزان وقوع این جرائم را اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: شب گذشته با حضور تمام عوامل انتظامی از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، فتا و اطلاعات و امنیت، همچنین مسئولان شهرستانی از جمله فرماندار و دادستان شهریار، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در منطقه نصیرآباد شهر باغستان شهریار اجرا شد.

تشدید و استمرار اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستانهای غرب استان

وی از استمرار اجرای طرج مذکور در تمام نقاط غرب استان تهران خبر داد و افزود: طی این طرح اقدامات لازم برای برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان خرد مواد مخدر، کشف موتور سیکلتهای مسروقه، بارزسی 50 نقطه این شهر در زمینه مواد مخدر و... انجام شد، این طرح به صورت مستمر و منظم در تمام شهرستانهای غرب استان اجرا خواهد شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به اقداما مشاوره ای این فرماندهی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سلالجاری تاکنون هزار و 353 فقره پرونده اختلافات خانوادگی و درگیریهای همسایگی به مشاوران نیروی انتطامی در کلانتریهای غرب استان ارجاع داده شد که از این تعداد 899 مورد (بیش از 66 درصد) منجر به سازش و اصلاح شد.