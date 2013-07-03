کانون فرهنگی و هنری پیروان ولایت کمیته امداد کهگیلویه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا افزود: این دانش آموزان دختر و پسر در چهار کانون در شهرهای دهدشت، قلعه رئیسی و لنده در این کانون ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: ثبت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تعطیلی از مهمترین برنامه های فرهنگی کمیته امداد در راستای خدمت رسانی به مددجویان تحت حمایت است.

رحیمی نیا اظهار داشت: در همین زمینه کانونهای جوانان پیرو ولایت کمیته امداد در ایام فراغت دانش آموزان برنامه های مختلفی را به آنها ارائه می دهد.

وی افزود: هدف از راه اندازی کانون جوانان پیرو ولایت، ارتقاء سطح اعتقادی جوانان و نوجوانان و آشنایی با منابع و مفاهیم قرآنی و اهل بیت علیهم السلام حول محور ولایت است.

رحیمی نیا تصریح کرد: برگزاری کلاسهای تقویتی، آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای، آموزش سیره مطالعاتی امام خمینی (ره) و شهید مطهری و برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت های ملی و مذهبی و همچنین شرکت در اردوهای زیارتی، تفریحی و آموزشی از جمله برنامه هایی است که در طول سال برای دانش آموزان ارائه می شود.

واگذاری یک باب انبار رایگان به کمیته امداد شهرستان دنا

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از واگذاری یک باب انبار رایگان به مدت یک سال به کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

مجتبی امینی گفت: یکی از مهمترین سیاست های کمیته امداد در سال جاری توسعه مشارکت های مردمی در راه خدمت به نیازمندان تحت حمایت است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه کمیته امداد همواره در راه اطلاع رسانی و تبلیغ و زمینه جلب مشارکت و اعتمادسازی مردم تلاش می کند.

امینی تصریح کرد: با پیگیری های مستمر، یک باب انبار به صورت رایگان به مدت یکسال در اختیار کمیته امداد این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: کمیته امداد شهرستان برای انبار اجناس مشارکتهای مردمی با مشکل مواجه بود و به این انبار نیاز مبرم داشت.

مدیر کمیته امداد شهرستان دنا با تشکر از همراهی خیرین در برنامه های مشارکتی کمیته امداد، خواستار همراهی و همکاری بیشتر مردم خیر و نوعدوست در راه یاری رساندن به همنوعان خود شد.