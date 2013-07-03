پیشرفت فیزیکی 15 درصدی در ساخت تصفیه خانه فاضلاب پرند

نجف پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت تصفیه خانه فاضلاب پرند با هدف انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب این شهر صورت می گیرد، اظهار داشت: جهت جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهر جدید پرند، طرح ساخت تصفیه خانه فاضلاب در این شهر در حال ساخت است.



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در مهر ماه سال 91 افزود: تصفیه خانه فاضلاب پرند در زمینی به مساحت 19 هکتار در ضلع جنوب غربی این شهر واقع شده است.



پرتوی گفت: تصفیه خانه فاضلاب پرند با اعتباری معادل 242 میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی در مدول اول ساخته می شود.



مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران ضمن تشریح مشخصات فنی این طرح اضافه کرد: این طرح روش اجرایی pc و با روش تصفیه A2O با قابلیت حذف نیترات و با ظرفیت دبی متوسط به حجم 29154 متر مکعب در شبانه روز است.



این مقام مسئول ادامه داد: با توافقات انجام شده با شرکت عمران پرند، آب تصفیه شده این تصفیه خانه در فضای سبز این شهر و مصارف کشاورزی منطقه مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر حفظ و صیانت از محیط زیست در امر کشاورزی و فضای سبز منطقه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.