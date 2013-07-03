شهرداری گنبکی ریگان راه اندازی می شود

محمد صادق داد الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مصوبه شهر شدن گنبکی به زودی شهرداری این شهر راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این شهرداری تعداد شهرداریهای ریگان به دو شهرداری افزایش پیدا می کند.

دادالله پور تصریح کرد: اقدامات لازمه برای شهر شدن دو نقطه دیگر از شهرستان ریگان انجام شده و به زودی این نقاط به شهر ارتقا خواهند یافت.

این مسئول اذعان داشت: این نقاط در عباس آباد سردار و رحمت آباد هستند.

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار ریگان گفت: در شهرستان ریگان 80 دهیاری مصوبه فعالیت خود را در روستاهای شهرستان انجام می دهند که به زودی 10 دهیاری دیگر در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

وی از فعالیت دو شرکت تعاونی توسعه وعمران دهیاریهای ریگان خبر داد و افزود: این دو شرکت خدمات مطلوبی در روستاهای شهرستان با همکاری دهیاریها انجام می دهند.

شهرستان ریگان با 68هزار نفر جمعیت و 268 روستا در 300 کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد.

