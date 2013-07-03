۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

بهرامپور خبرداد:

جمع آوري 138 ميليارد ريال زكات از گندم كاران خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از جمع آوري افزون بر 138 ميليارد ريال زكات از گندم كاران استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهرامپور اظهار کرد: در سال گذشته 138 ميليارد و 82 ميليون و 372 هزار ريال  زكات از گندم كاران استان خوزستان جمع آوري شد.

وی افزود: اين مبلغ نسبت به سال 90 حدود 20 ميليارد ريال  افزايش داشته و تمامي زكات دريافت شده به همراه مساعدت دولت در بخش هاي فرهنگي، عمراني و كمك نقدي به محرومين در مناطق روستايي از طريق كميته امداد كه مجري ستاد زكات است هزينه شده است.

بهرامپور افزود: گندم كاران شهرستانهاي شوش، گتوند و اهواز از لحاظ پرداخت زكات به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم جاي دارند.

وي تصريح کرد: زكات واجب راهبردي الهي است كه موجب زيادي مال و نزول خير و بركت بر جامعه اسلامي است و جامعه اسلامي را به سمت برتري اقتصادي سوق مي دهد و شرط قبولي نماز و روزه و ساير عبادات است و نصرت پروردگار را براي رهبران و مسئولين و زكات دهندگان جلب مي کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان از نظر پرداخت زكات در سطح كشور مقام اول را دارد.

 

