جمع آوري 138 ميليارد ريال زكات از گندم كاران خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهرامپور اظهار کرد: در سال گذشته 138 ميليارد و 82 ميليون و 372 هزار ريال زكات از گندم كاران استان خوزستان جمع آوري شد.

وی افزود: اين مبلغ نسبت به سال 90 حدود 20 ميليارد ريال افزايش داشته و تمامي زكات دريافت شده به همراه مساعدت دولت در بخش هاي فرهنگي، عمراني و كمك نقدي به محرومين در مناطق روستايي از طريق كميته امداد كه مجري ستاد زكات است هزينه شده است.

بهرامپور افزود: گندم كاران شهرستانهاي شوش، گتوند و اهواز از لحاظ پرداخت زكات به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم جاي دارند.

وي تصريح کرد: زكات واجب راهبردي الهي است كه موجب زيادي مال و نزول خير و بركت بر جامعه اسلامي است و جامعه اسلامي را به سمت برتري اقتصادي سوق مي دهد و شرط قبولي نماز و روزه و ساير عبادات است و نصرت پروردگار را براي رهبران و مسئولين و زكات دهندگان جلب مي کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان از نظر پرداخت زكات در سطح كشور مقام اول را دارد.