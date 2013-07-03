  1. استانها
اشتری:

بیان واقعیت های دفاع مقدس بنیه ارزشی مردم را تقویت می کند

بیان واقعیت های دفاع مقدس بنیه ارزشی مردم را تقویت می کند

همدان – خبرگزاری مهر: رئیس پليس امنيت عمومي ناجا کشور گفت: پرداختن به بیان واقعیت های دفاع مقدس تقویت کننده بنیه ارزشی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اشتری ظهر چهارشنبه در بازدید از موزه دفاع مقدس همدان راه اندازی این مجموعه ارزشی و اسلامی را جرکتی شایسته برشمرد.

وی بیان داشت: باغ موزه دفاع مقدس همدان یادآور هشت سال دفاع مقدس و مظلومیت، رشادت و ایمان رزمندگان اسلام است.

اشتری با بیان اینکه اینگونه فضاها در تقویت امنیت عمومی و اجتماعی جامعه نقش موثری دارد، اظهار داشت: این باغ موزه که با زحمات رزمندگان تهیه شده زنده کننده و تداعی کننده فرهنگ ناب دفاع مقدس است.

وی در ادامه افزود: هر چه قدر مردم به این اماکن روی آورند و به گذشته رجوع کنند با اهداف رزمندگان آشنا می شوند.

سردار اشتری بیان داشت: هرچه به این فضاهای ارزشی مانند باغ موزه دفاع مقدس روی آورده و نزدیک شویم در کاهش بزه های اجتماعی و افزایش امنیت کشور تأثیر مستقیم دارد چراکه این زحمات رزمندگان در ساخت باغ موزه و تلاش های کارکنان انتظامی کشور مکمل یکدیگر است.

