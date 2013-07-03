جدول نرخ انواع سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه یک میلیون و 135 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 595 هزار تومان، ربع سکه 398 هزار تومان و گرمی 265 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1247 دلار رسید.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 380 تومان، هر یورو را 4 هزار و 400 تومان و هر پوند را 5 هزار و 100 تومان اعلام کردند.