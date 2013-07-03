۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

جدول نرخ انواع سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه یک میلیون و 135 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 595 هزار تومان، ربع سکه 398 هزار تومان و گرمی 265 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1247 دلار رسید.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 380 تومان، هر یورو را 4 هزار و 400 تومان و هر پوند را 5 هزار و 100 تومان اعلام کردند.
 
جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1135000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1100000
نیم سکه 595000
ربع سکه 398000
1 گرمی 265000
هرگرم‌طلای18عیار 104700
نوع ارز  
دلار آمریکا 3380
یورو 4400
پوند انگلیس 5100

 

 

