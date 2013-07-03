مسئولان برای بهبود شرایط تفرجگاههای گلستان اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت استان افزود: بخشي از کار به تأمين اعتبارات باز مي گردد و بخشي هم در حوزه هاي مديريتي و با هم پوشاني و تعامل مرتفع خواهد شد.

جمشيدي بيان کرد : ان شاالله امسال از لحاظ اعتبارات نسبت به سال قبل در وضعيت بهتري خواهيم بود و از فرمانداران و متوليان اين حوزه مي خواهيم همانطور که تا بحال پاي کار بوده اند با جديت بيشتري موضوع تأمين آب شرب سالم را مديريت کنند تا مشکلي از اين حيث نداشته باشيم.

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و آغاز فصل مسافرتها براي پيشگيري از هر نوع آلودگي و بيماري، مسئولان شهرها بايد ، بهبود شرايط بهداشتي تفرجگاهها را به جد در دستور کار خويش قرار دهند.

وی افزود: براي تفرجگاهها و سواحلي که مردم استان و مسافرين غير استاني مراجعت بيشتري به اين مناطق دارند بايد در تأمين موارد بهداشتي حداقل ها تأمين شود.

وي خاطر نشان کرد : اين مهم به عنوان صورت جلسه ابلاغي در اختيار فرمانداران ومديران دستگاههاي اجرايي شهرستانها قرار مي گيرد تا هر چه سريعتر نسبت به بهبود شرايط بهداشتي تفرجگاهها در حوزه مسئوليت خود اقدام کنند.

رئيس کارگروه سلامت و امنيت غذايي استان در ادامه براي بهبود هر چه بهتر شرايط تفرجگاههاي استان نسبت به تأمين آب آشاميدني سالم ، نظارت بر وضعيت نماز خانه ها ، بهبود وضعيت سرويسهاي بهداشتي ، جمع آوري و تخليه به موقع زباله ، نظارت بر سالم بودن شيرهاي آب آشاميدني و تعويض شيرهاي خراب و اطلاع رساني با نصب پلاکارد در خصوص اعلام آلودگي آب رودخانه ها يا چشمه ها و غير قابل شرب بودن آن ، تأکيد کرد.

در اين جلسه جهت پيشگيري از بيماري التور (وبا) که از بيماريهاي شايع فصل تابستان است 18 مصوبه به فرمانداران ، دستگاههاي اجرايي ، شهرداريها و مديريت پارکها و تفرجگاههاي استان ابلاغ گرديد.

همچنين مقرر شد جهت برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي حساس ، اکيپ هاي بازرسي فعال و از فعاليت اين فروشندگان جلوگيري شود و با اين افراد برخورد قانوني صورت گيرد.