به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمايي از فیلم "رئیس‌جمهور یک دلاری" اين فيلم كه با حضور كانگ وو هيون، فرماندار جزيره نامي و هنرمند گرافيست و پونه ندایي، سفير حسن‌نيت كره‌جنوبي در ايران و بدون سازنده اثر برگزار شد، فرد مين- رييس روابط بين‌الملل کشور نامى به معرفى عليرضا بهرامى و ديدارش از جزيره نامى در تابستان گذشته پرداخت.

اين فيلم مستند 14 دقيقه‌اى نه تنها به معرفى جزيره نامى مي‌پردازد كه به استقلال فرهنگى يك جزيره كوچك در دل كره جنوبي نگاهى ژرف دارد.

جمهوری نامی (Naminara Republic) جزیره‌ای است در خاور دور که در سال 2006 استقلال فرهنگی خود را از کره جنوبی اعلام کرد. از آن پس با انتخاب رییس جمهوری که خود یک هنرمند گرافیست مشهور است، شکل جدیدی از حاکمیت برمبنای هنر و زیبایی را به‌نمایش گذاشت که تاکنون، جزیره را به موفقیتی در عرصه جذب گردشگر رسانده است.

بهرامی برای ساخت رییس‌جمهور یک دلاری به جزیره نامی سفر کرده و سه روز قبل از ملاقات رییس‌جمهور کانگ با دبیرکل سازمان ملل متحد، با او - که با حقوق سمبليك ماهیانه یک دلار در این پست فعالیت می‌کند - در آتلیه هنری‌اش به گفت‌وگو پرداخته است.

در جمهوري نامي به‌جاي تلويزيون كتاب حضور جدي دارد و از اتوموبيل براي حمل و نقل استفاده نمي‌شود. در عين حال، هنر محیطی و بازیافتی، بعد اصلی معماري است. اين جزيره لوكيشن سریال معروف زمستان سوناتا هم بوده كه در بسياري از كشورها طرفداران زيادي داشته است.

پس از نمايش فيلم، فرد مين سپس به معرفى پونه ندایى و كوشش‌هاى فرهنگى او در نزديك ساختن ارتباطات فرهنگى ايران و كره پرداخت و از فعاليت‌هاى ويژه وى درباره جزيره نامى و انتشار دو كتاب از كانگ وو هيون در ايران تشكر كرد.

در بخش دوم اين نشست فرهنگي هنري، ندایي هنرمند شاعر، ناشر و مدير فصلنامه راه ابريشم (نشريه روابط فرهنگي ايران و كره) درباره علت علاقمندى‌اش به انتشار آثار كانگ وو هيون در نشر "امرود" گفت: كانگ هنرمندي است كه در درون و بيرون خويش به وحدت رسيده است و ما ايراني‌ها اين نوع از وحدت را به شكلى عرفانى درك مي‌كنيم.

وی افزود: به‌نظرم شباهت نگاه و بينش كانگ وو هيون به عرفان ايرانى جالب توجه است. از اين رو اميدوارم آثار ديگري را از ايشان ترجمه و در كشورم ايران چا پ كنم.

سپس كتاب من كيستم شامل نوشته‌ها و طرح‌هاى كانگ وو هيون با ترجمه پونه ندایى كه به سه زبان فارسي، كره‌اي و انگليسي منتشر شده است، رونمايي شد.

كانگ وو هيون نيز در سخناني گفت: من از پونه ندایى كه منشا دوستى‌هاى بسيار جزيره نامى با هنرمندان ايرانى شده است، سپاسگزارم. واقعا افتخار مي‌كنم كه كتاب‌هايم در كشور مهمى از نظر زيبايي و عمق فرهنگ، يعنى ايران منتشر شده است.

كانگ در ادامه مقدمه كتاب خود بر ترجمه فارسي را براي حاضران خواند: جهان پارسي جهان روياست و سفر تخيل گاهى به واقعيت بدل مي‌شود.

در اين مراسم پوستر بزرگى براى رونمايي از كتاب من كيستم و تشكر از مترجم و ناشر ايراني‌اش با الهام از رنگ‌هاى پرچم ايران نصب شده بود.