نمایشگاه های طرح ضیافت در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا کفاشی افزود: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاهی تحت عنوان طرح ضیافت توسط مجامع امور صنفی با همکاری ادارات صنعت معدن و تجارت باهدف تنظیم بازار وارائه اقلام اساسی وضروری درشهرستانهای بیرجند، طبس،فردوس،قاین، نهبندان و زیرکوه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ها 250 غرفه برای عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز نمردم در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در این نمایشگاه کالاهای اساسی در قالب غرفه های تنظیم بازار با همکاری سازمان صنعت معدن وتجارت شامل: برنج ، روغن، قند وشکر، مواد پروتئینی، مواد لبنی، خرما و سایر محصولات بین 5 تا 15درصد زیر قیمت بازار فروش می رسد.

وی بازه زمان برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم طرح ضيافت را از14 تیرماه تا پایان تیرماه اعلام کرد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص نمایشگاه ضیافت مرکز استان افزود: نمایشگاه شهرستان بیرجند با 100غرفه از 14 لغایت18تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود.

توزیع بدون محدودیت مرغ منجمد در خراسان جنوبی

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن وتجارت از توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت در استان خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان ودر راستای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار توزيع مرغ منجمد با قيمت پنج هزار و 100 تومان برای مصرف کننده در50 مرکز منتخب سطح استان آغاز شده است.

کفاشی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره 124 سازمان گزارش کنند.