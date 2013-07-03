ثبت نام 1400 نفر در جشنواره کارآفرینان برتر لرستان/ رشد 61 درصدی شرکت کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان با اشاره به اینکه مراحل اجرایی این جشنواره از اسفندماه سال گذشته شروع شد، اظهار داشت: تعداد یک هزار و 423 نفر از واحدهای اقتصادی استان در این جشنواره شرکت کردند.

ویسکرمی با بیان اینکه میزان استقبال واحدهای اقتصادی از جشنواره 61 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: امروز از 10 کارآفرین برتر استان در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تجلیل به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه همچنین از دو ایده پرداز برتر استان نیز تجلیل می شود، افزود: در این جشنواره از پنج واحد شایسته تقدیر استان نیز تجلیل به عمل می آید.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه هدف اصلی برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ کار آفرینی و خلاقیت و نوآوری است، ادامه داد: تنها برگزاری این جشنواره کافی نیست و بخش عمده و ویژه ای از تحقق هدف یاد شده به عهده دولت است.

تدوین سند اشتغال لرستان

ویسکرمی با اشاره به اینکه یکی از لوازم ضروری محقق شدن اهداف برنامه و نقشه راه است، اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته موفق شدیم که سند توسعه اشتغال در برنامه پنجم توسعه را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه در این سند مسئولیتهایی برای 83 دستگاه اجرایی تدوین شده است، گفت: به موجب این سند 144 هزار میلیارد ریال باید در استان سرمایه گذاری شود که در نتیجه آن 103 هزار شغل ایجاد می شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان تصریح کرد: 48 درصد از این میزان اشتغال در بخش خدمات، 37 درصد در بخش صنعت و 15 درصد در بخش کشاورزی است.

ویسکرمی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات سرمایه گذاری برای هر شهرستان در لرستان افزود: ابلاغیه مربوط به آن نیز صورت گرفته است و خواهش ما این است که نسبت به اجرای دقیق آن اقدام شود.