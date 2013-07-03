توقف خط تولید کارخانه فرومولیبدن رفسنجان/انجام 72 میلیون دلار سرمایه گذاری

محمد محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارخانه فرومولیبدن رفسنجان در سال 85 به ثبت رسیده است، اظهار داشت: در سال 86 با سرمایه گذاری چهار موسسه صندوق بازنشستگی مس سرچشمه قرارداد ساخت این کارخانه منعقد شد و در سال 87 شروع به تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه خط تولید کارخانه فرومولیبدن رفسنجان در حال حاضر متوقف شده است، افزود: به دلیل اینکه سولفورمولیبدن مواد اولیه و اصلی فرومولیبدن است و به دلیل مشکلی که در تامین مواد سولفورمولیبدن و بحرانی که در قیمت فلزات مولیبدن اتفاق افتاده است خط تولید در حال حاضر متوقف شده است.

محققی در ادامه بیان داشت: سولفورمولیبدن توسط شرکت ملی مس ایران تامین می شود و اخیرا تولید شرکت مس کاهش پیدا کرده است.

مدیر عامل کارخانه فرومولیبدن رفسنجان تصریح کرد: به دلیل بحران جهانی که اتفاق افتاده فورومولیبدن نیز سقوط کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه محصولات کارخانه فرومولیبدن رفسنجان صادراتی است، افزود: بخش مصرف داخلی فرومولیبدن بسیار کم است و در بخش داخلی زیاد فعالیتی نداریم و محصولات این کارخانه به کشورهای ترکیه، امارات و بازار روتردام صادر می شود.

محققی اذعان داشت: کارخانه فرومولیبدن رفسنجان از اولین سال تاسیس خود تا کنون به عنوان صادر کننده نمونه استان کرمان شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه فرومولیبدن در فولادهای خاص آلیاژی مصرف می شود، گفت: کل مصرف فرومولیبدن در شرکت های داخلی کمتر از 600 تن در سال است.

این مسئول اظهار داشت: حدود هفت شرکت در کشور فرومولیبدن تولید می کنند و حدود هفت شرکت فقط اکسید مولیبدن تولید می کنند.

مدیر عامل کارخانه فرومولیبدن رفسنجان با اشاره به اینکه در سال گذشته ظرفیت تولید این کارخانه 320 تن بوده است، تصریح کرد: ظرفیت تولید روزانه کارخانه فرومولیبدن رفسنجان حدود پنج تن است.

محققی افزود: مولیبدن زمانی که به فولاد اضافه می شود خواص فولاد را افزایش می دهد و بیشتر در فولاد هایی که نیاز به استحکام بالایی دارند استفاده می شوند به خصوص در صنایع هوایی و فضایی، ساخت هواپیما و تسحیلات نظامی کاربرد دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه اولیه کارخانه فرومولیبدن رفسنجان چهار میلیارد تومان بوده است بیان داشت: از ابتدای سال نوآوری تاکنون 72 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده ایم.