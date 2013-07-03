ژیمناستیک ایران نیاز به حمایت بیشتری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ژیمناستیک گنادی کوتلنیکوف سرمربی اوکراینی تیم ملی ژیمناستیک در جریان برگزاری چهارمین دوره اردوی آمادهسازی این این در شهرستان الوند استان قزوین با اشاره به تواناییهای ورزشکاران ایران گفت: ژیمناستهای ایران سال گذشته با یک جهش خوب خود را تا مقام ششم آسیا بالا کشیدند، جایگاهی که در کنار آن قدرتهای جهانی چون چین، کرهجنوبی و ژاپن نیز حضور دارند.
وی با اشاره به توان بالقوه ملی پوشان افزود: مسئولان فدراسیون تلاش زیادی میکنند تا موقعیت ژیمناستیک ایران ارتقا پیدا کند اما به نظر میرسد امکانات کافی و منابع مالی خوبی برای این فدراسیون در نظر گرفته نشده است.
سرمربی اوکراینی تیم ملی ژیمناستیک با اشاره به برگزاری چهارمین مرحله اردوی آمادگی قبل از اعزام به مسابقات جهانی 2013 اتریش اضافه کرد: خوشبختانه محیط و شرایط خوبی در اختیار اردونشینان قرار داده شده و کادر فعلی تلاش میکند ورزشکاران تا هنگام اعزام به مسابقات شرایط جسمی و روحی خود را ارتقا دهند. آنان میتوانند خود را تا مرحله فینال مسابقات جهانی بالا بکشند که رسیدن به این جایگاه نشان از پیشرفت بالای ژیمناستهای ایران دارد.
کوتلنیکوف در پایان اظهار اطمینان کرد اگر مسئولان رده بالای ورزش قبل از میدان جهانی در جمع اردونشینان حضور پیدا کنند، قهرمانان انگیزه مضاعفی پیدا میکنند و گفت: تجربه ثابت کرده است که حمایت دست اندرکاران در کسب موقعیت و جایگاه بهتر ورزشکاران تاثیر قابل توجهی دارد.
