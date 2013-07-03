به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 144 کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر علی‌اکبر ولایتی در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بحمدالله یکی از بهترین انتخابات‌های ریاست جمهوری بود، که موجب عزت و سربلندی بیشتر برای ملت ایران و نظام اسلامی شد.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه باید به ایشان در مسیر خدمت‌گزاری به ملت ایران کمک کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فراخوان عمومی مقام معظم رهبری درباره لزوم شرکت همه مردم در انتخابات حتی کسانی که با نظام دارای مشکل هستند، نشان از سعه‌صدر نظام اسلامی دارد.

طرح پژوهشی سیر تحول پوشش در ایران قبل و بعد از اسلام

در ادامه جلسه گزارش پژوهشی «سیر تحول پوشش در ایران قبل و بعد از اسلام» توسط یکی از اساتید مدعو ارائه شد.

در این طرح پژوهشی با استفاده از منابع موجود تلاش شده است تا سیر تحول پوشش در ایران از منظر اجتماعی، اقتصادی و... بررسی شود.

بعد از ارائه این گزارش، دکتر ولایتی گفت: ورود به موضوع لباس و پوشاک، معلول احساس لزوم برای دفاع از هویت ایرانی و اسلامی است که در پوشاک و معماری ایران نمود پیدا کرده است و امروز احساس می‌شود باید این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: پوشیدگی یا برهنگی در هر تمدن، نمایانگر و مبین نوع نگاه آن تمدن به انسان است و ما در تاریخ ایران از بدو آن برهنگی را مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ادامه داد: توجه به موضوع لباس و پوشاک و تأثیر متقابل این موضوع با مباحث فرهنگی، یک طرح تحقیقاتی دارای اهمیت علمی است.

نحوه ارائه دستاوردهای صنعتی دانشمندان مسلمان در متون دانشگاهی

پس از سخنان دکتر ولایتی، اعضای جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند، که اهم آنها به شرح ذیل است:

انتشار این پژوهش در قالب یک اثر فاخر هنری، لزوم استفاده از نتایج این پژوهش در تولید آثار نمایشی تاریخی برای تطابق این آثار با واقعیت‌های تاریخی و بهره‌گیری از این پژوهش در طرحی لباس ملی ایرانی.

قسمت اول گزارش پژوهش شامل «نحوه ارائه دستاوردهای صنعتی دانشمندان مسلمان در متون دانشگاهی» در جلسه ارائه شد.

در این پژوهش، با اشاره به دیدگاه اسلام به موضوع صنعت و فناوری دستاوردهای صنعتی دوره خود تلاش شده تا یک چشم‌انداز روشن از مفهوم صنعت و فناوری در تاریخ تمدن اسلام و ایران ترسیم شود.