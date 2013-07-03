برنامه های فرهنگي بهترين راهكار مبارزه با مواد مخدر است/مبارزه با مواد مخدر نیازمند بسيج همگاني است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستاني ظهر چهارشنبه در همايش پيشگيري اوليه از اعتياد در همدان افزود: امروز بحث مواد مخدر و مشتقات آن يكي از تهديدات جوامع انساني است كه جامعه با آن روبه رو است.

وی گفت: بشر امروز براي نابودي خود و هم نوعانش با ايجاد زمينه انهدام اخلاقي، فكري و اجتماعي و استفاده از مواد مخدر اين زمينه را فراهم مي كند.

وي ابراز داشت: لازمه اقدامات فرهنگي پيشگيري هاي اوليه است و در اين زمينه بايد جوانان را آگاه كرد.

مبارزه با مواد مخدر نياز به يك اقدام و بسيج همگاني دارد

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان گفت: مبارزه با مواد مخدر نياز به يك اقدام و بسيج همگاني دارد و از لحاظ اقتصادي، فكري و اجتماعي به جامعه ضربه مي زند و به اندازه بودجه هاي عمراني هزينه بر مي دارد.

گلستاني با بيان اينكه مردم بايد نسبت به اين موضوع احساس خطر كنند ،عنوان داشت: بانوان مي توانند نقش بسيار موثري در اين راستا داشته باشند.

وي با بیان اینکه نباید فراموش کرد که در جامعه علاوه بر معتادان حرفه اي، معتادان تفنني نيز وجود دارند، اضافه كرد: براي مبارزه با مواد مخدر نياز به عزم ملي است.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان افزود: با همكاري آموزش و پرورش همدان در سال گذشته اقدامات فرهنگي خوبي در حوزه فكر و انديشه انجام شد.

جهاد در فكر و انديشه در مبارزه با مواد مخدر يك تكليف همگاني است

وي با بيان اينكه امروز جهاد در فكر و انديشه در مبارزه با مواد مخدر يك تكليف همگاني است، گفت: بايد در اين حوزه احساس تكليف كرد.

گلستاني ابراز داشت: باید در حوزه هاي پيشگيري اوليه اعتياد در مدارس، دانشگاه ها، مساجد، هيئت هاي مذهبي و هر جايي نسبت به اين موضوع صحبت و مردم را در اين زمينه آگاه كرد.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان اظهار داشت: همه دستگاه ها بايد در مبارزه با مواد مخدر پاي كار بيايند و پيشگيري هاي اوليه و اقداماتي بايد صورت گيرد تا فضا را براي توليدكنندگان مواد مخدر تنگ شود.

وي در پايان سخنانش گفت: مبارزه با مواد مخدر توان ملي و عزم همه مردم مي طلبد كه بايد جهاد همگاني را براي پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز مورد توجه قرار داد.

در پايان این همایش از فعالان پيشگيري اوليه از اعتياد تقدير شد.