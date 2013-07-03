  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

سیاستگذاری موثر برای توسعه برنامه‌های ویژه درمان زنان معتاد

سیاستگذاری موثر برای توسعه برنامه‌های ویژه درمان زنان معتاد

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌گذاری موثر برای توسعه برنامه‌های ویژه درمان زنان معتاد را يكي از وظايف كميته زنان و خانواده ستاد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابك دين‌پرست در اين رابطه گفت: در اجراي بند 5 مصوبات يكصد و بيست و هفت ستاد مبارزه با مواد مخدر (17 ارديبهشت 91) و به‌منظور تحقق بندهاي 4، 6، 7، 9 و 10 سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري با ايجاد و راه‌اندازي كميته زنان و خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح ملي با عضويت دستگاه‌هاي اجرايي موافقت شد.

وي با اشاره به اعضاي كميته ياد شده گفت: مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان بسيج جامعه زنان كشور بسيج مستضعفين، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، تعاون، سازمان زندان‌ها، فني و حرفه‌اي، بهزيستي، نيروي انتظامي و كميته امداد امام خميني (ره) و دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد ستاد از اعضاي اين كميته مي‌باشند.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ادامه داد: دبير اين كميته مديركل دفتر توسعه مشاركتهاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد ستاد مي‌باشد و شرح وظايف آن نيز به پيشنهاد معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي پس از تاييد كميته از سوي دبيركل ستاد ابلاغ خواهد شد.

دين‌پرست گفت: نحوه برگزاري و تشكيل جلسات و ساير موارد براساس دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميته‌هاي تخصصي ستاد مبارزه با مواد (ملي- استاني) و دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها مي‌باشد.

وي افزود: كميته ياد شده به منظور تحقق اهداف پيش‌بيني شده از ظرفيت‌هاي موجود در كميته‌هاي فرهنگي و پيشگيري، درمان و حمايت‌هاي اجتماعي، درمان و حمايت‌هاي اجتماعي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردمي و كميته اشتغال و توانمندسازي در سطح ملي و استاني حداكثر بهره‌مندي را خواهد كرد.

دين‌پرست با اشاره با بیان اینکه به‌طور کل، کمیته زنان و خانواده ستاد مسائل مربوط به اعتياد آنان را حل و فصل می‌کند اظهار داشت: کمیته یاد شده، علاوه بر سیاست‌گذاری موثر در جهت توسعه برنامه‌های ویژه درمان زنان معتاد، نسبت به تبیین و ترسیم فعالیت‌های لازم در جهت مصون‌سازی و صیانت از سلامت زنان و دختران در جامعه اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 2089477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها