وقت سرمایه گذاران صرف پیچ و خم های اداری می شود/ ایجاد پنجره کسب و کار در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی مشکلات واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و حرکت در چهارچوب برنامه ها و سند های تهیه شده را در راستای بهبود اقتصاد استان موثر دانست.

وی اظهار داشت: تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی یکی از مشکلات حوزه اقتصاد و تولید در استان محسوب می شود.

بانکهای لرستان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تلاش کنند

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه تلاش ویژه ای برای تامین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان شده است، اظهار داشت: با این وجود نیازمند به همت و تلاش بیشتری در این حوزه است.

ویسکرمی با اشاره به عدم همخوانی منابع و مصارف بانکها گفت: این امر نباید مانعی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی استان شود چراکه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از ضروریات است و بانکها باید با یک همت مضاعف در این زمینه قدم بردارند.

61 درصد از ثبت نام شدگان در دفاتر کاریابی استان فاقد مهارت هستند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه عنصر مهارت هم در کارآفرینی و هم در افزایش بهره وری موثر است، گفت: متاسفانه 61 درصد از ثبت نام شدگان در دفاتر کاریابی استان فاقد هرگونه مهارت هستند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در رابطه با آموزش مهارت در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: مراکز علمی کاربردی و فنی حرفه ای اقدامات خوبی انجام داده اما نیاز است که با برنامه و به صورت جدی تر به این حوزه ورود شود.

فضای مناسبی برای پیگیری امور سرمایه گذاران وجود ندارد

ویسکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متاسفانه در استان ما یک فضای مناسب برای حضور سرمایه گذار و پیگیری امورات آنها وجود ندارد، اظهار داشت: وجود یک فضا و مکان برای پیگیری کارهای اداری سرمایه گذاران ضروری است.

وی با بیان اینکه وقت زیادی از سرمایه گذاران صرف پیچ و خم های اداری می شود، گفت: وجود یک فضا برای اینکه در کمترین زمان ممکن و بدون سردرگمی سرمایه گذارن کار خود را انجام دهند ضروری است.

ایجاد پنجره کسب و کار در استان

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان ادامه داد: همکاران من به دنبال ایجاد پنجره واحد کسب و کار در استان هستند تا امورات سرمایه گذاران در آن تسهیل شود.

ویسکرمی با اشاره به اینکه مطالعات این طرح در حال انجام است، گفت: در این طرح به دنبال این هستیم که همه ی دستگاه های ذی ربط در آن نماینده تام الاختیار داشته باشند و تمامی کارهای یک سرمایه گذار در یک فضا انجام شود.

وی یادآور شد: علی رغم کمبود فضای اداری ما یک ساختمان را برای ایجاد چنین فضایی را قرار می دهیم.