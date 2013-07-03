کشف قرص های بدنسازی غیر مجاز در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ نوروزی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی این شهرستان در پی شکایات مردم مبنی بر فعالیت غیر مجاز برخی باشگاه های ورزشی، باشگاه های چندین نقطه از شهر را مورد بازرسی قرار داده و توانستند مقادیر زیادی قرص غیر مجاز از این واحدها پیدا کنند.

وی ادامه داد: در پی بازرسی از 10 باشگاه، چهار کیلو پودر بدن‌سازی، 200 کیلو پودر کواد، 200 گرم پودر نیرتیچ، دو کیلو پودر واکس ماس، 22 عدد قرص الرژین ، 222 عدد قرص با مارک‌های مختلف کشف و ضبط شد.

نوروزی افزود: همچنین در طرح برخورد با مزاحمان خیابانی در این شهرستان پنج خودرو سواری و 15 موتورسیکلت به دلیل آلودگی صوتی و مزاحمت خیابانی متوقف و روانه پارکینگ شدند.

