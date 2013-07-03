لزوم برگزاری کلاس اخلاق برای اصناف در شهرستان قدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی ظهر امروز در حاشیه جلسه تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خداوند در قرآن تنها دوبار می نالد که اولی برای کسانی است که نماز را سبک می شمارند و دیگری در مورد کم فروشان است، همین استناد به قرآن اهمیت این موضوع را آشکار می کند خداوند از گناهان کبیره ممکن است بگذرد اما از گناه صغیره حق الناس نمی گذرد.

وی افزود: اگر کسی مسلمان واقعی باشد نیاز به بازرس ندارد و خودش حق الناس را رعایت می کند حال که این کار را نمی کنند تقصیر از ماست که مسایل را برای آن ها بازگو نمی کنیم، مسئولان بسیار خوبی در شهرستان داریم که با تمام توان خود به مردم خدمت می کنند اگر تخلفی صورت می گیرد آن ها را مطلع کنید تا با متخلفان برخورد شود هرچه در مقابل خطای متخلفان کوتاهی کنیم به همان میزان گناه بر دوش ماست.

میراحمدی اضافه کرد: باید برای اصناف کلاس های اخلاق و تذکر برگزار شود تا بدانند که رعایت نکردن حق الناس در قیامت چه تبعاتی برای ان ها دارد، بنده شخصا با سازمان تبلیغات اسلامی هماهنگ می کنم تا هر ماه برای یکی از اصناف کلاس های اخلاقی برگزار کنیم.