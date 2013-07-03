فعاليت هاي عمراني شهرداري سنندج عملا تعطيل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فردين زماني ظهر چهارشنبه در جريان ديدار اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج با فرماندار اين شهرستان اظهار داشت: در حالي كه فصل هاي بهار و تابستان اوج فعاليت هاي عمراني است ولي متاسفانه هم اكنون تمامي فعاليت هاي عمراني شهرداري سنندج عملا به صورت كامل تعطيل شده است.

وي با اشاره به اينكه طي دو سال اخير از محل اعتبارات ماده 10كمك هاي مالي بسيار خوبي و بي سابقه اي به شهرداري سنندج صورت گرفت، بيان كرد: متاسفانه هم اكنون شهرداري سنندج با مشكل كمبود اعتبارات و درآمدهاي پايدار مواجه شده است و به همين دليل بايد در راستاي رفع اين معضل برنامه ريزي ويژه اي در دستور كار قرار گيرد.

عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج با اشاره به اينكه جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي يكي از نيازهاي اصلي شهرداري به شمار مي رود، افزود: شهردار بايد با تعامل و همفكري با شوراي شهر به دنبال جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و ايجاد درآمدهاي پايدار باشد و در همين راستا اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر سنندج برنامه هاي ويژه اي در دستور كار قرار خواهند داد.

وي يادآور شد: بايد فضاي فعلي و حذف فيزيكي در مجموعه شهرداري سنندج از ميان برداشته شود و به جاي آن خرد جمعي و تصميم گيري هاي جمعي جايگزين شود و در همين راستا اعضاي شوراي شهر سنندج با تعامل و همكاري هر چه بهتر تلاش مي كنند كه فضايي اين چنين را در سطح شهر ايجاد كرده و از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود به شكل بهتري استفاده كنند.

زماني تنوع ديدگاه ها در ميان 13 عضو جديد شوراي اسلامي شهر سنندج را بهترين فرصت در راستاي خدمت بهتر به مردم عنوان كرد و يادآور شد: انتظار مي رود كه با استفاده از خرد جمعي و همچنين بهره برداري از توان اعضا در حوزه هاي مختلف بتوانيم بخشي از مشكلات و دغدغه هاي مردم را در اين بخش پاسخگو باشيم.

وي در پايان از آمادگي اعضاي شوراي اسلامي شهر سنندج در راستاي تعامل مثبت با تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي خبر داد و بيان كرد: همكاري و تعامل مديران دولتي به ويژه در سطح شهرستان با اعضاي شورا بهترين فرصت را براي خدمت رساني بهتر دولت به مردم فراهم مي كند.