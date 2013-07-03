ضرورت تجاری سازی اختراعات و طرح ها/کرمانشاه سومین استان مطرح در جشنواره زاگرس است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی مخترعین برای شرکت در جشنواره اختراعات زاگرس که در محل بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار شد گفت: آنچه که درمسیر پیشرفت امور درخصوص اختراعات وطرح ها مهم است وباید ایجاد شود توجه به بحث تجاری سازی است.

وی افزود: در صورتی که این امر محقق شود شاهد دستاوردهای خوبی در این زمینه خواهیم بود.

محمدی تصریح کرد: البته تاکنون بنیاد نخبگان نتوانسته در این مسیر به صورت 100درصدی گام بردارد.

معاون بنیاد نخبگان استان کرمانشاه گفت: ایجاد طرح های تجاری با رتبه بندی های فراوانی روبرو بوده واگر از100طرح ارائه شده در زمینه تجاری سازی حداقل 5 طرح بتواند به نتیجه دلخواه برسد ازدیدگاه داوران نتیجه بخش خواهد بود ومی تواند باتولیدات ثمربخش همراه باشد.

محمدی افزود: کرمانشاه سومین استان در زمینه جشنواره شناخته شده است باشد.

وی ادامه داد: از طرح های ارائه شده درجشنواره آنهایی موفق به کسب امتیاز داوری خواهند شد که اگر به مرحله تولید برسد زمینه اشتغالزائی را هم در جامعه به وجود خواهند آورد.

وی در خصوص تسهیلات اعطایی به مخترعین گفت: تاکنون بیش از700طرح ثبت شده دراستان کرمانشاه داریم که75 طرح آن تائیدیه علمی گرفته و 4طرح آن به تائید ملی رسیده اند. محمدی ادامه داد: امسال نیز نسبت به سال های قبل پیشرفت چشمگیری داشتیم زیرا طرح های دانش بنیان پارک علم وفناوری رصد می شوند.

وی خاطرنشان کرد: میزبانی جشنواره زاگرس به استان کرمانشاه داده شده است، چرا که که از بین آثاررسیده 55درصد اختراعات مربوط به استان کرمانشاه بوده است.

محمدی گفت: کرمانشاه سومین استان برگزارکننده درزمینه جشنواره بوده و این به دلیل میزان اختراعات استان کرمانشاه نسبت به سایر استان هاست.

معاون بنیاد نخبگان استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه موفق ترین استان در جشنواره زاگرس بوده و این به دلیل حجم بالای اختراعاتش بوده است و به نحوی که در جشنواره زاگرس کردستان 40درصد طرح ها مربوط به استان کرمانشاه بوده و مقتدرانه در این جشنواره درخشید.

محمدی گفت: جشنواره اختراعات امسال درحالی درشهرستان کوهرنگ برگزار می شود که میزان اختراعاتش زیر20درصد بوده واین درحالی است که استان کرمانشاه رشد اختراعاتش از 15درصد به 27درصدرسیده است.

وی گفت: امسال بخش ویژه اختراعات درحوزه ابزار بوده وتفاوت جشنواره امسال هدفدار بودن آن است.

محمدی در پایان خاطر نشان کرد: بحث تجاری سازی در جشنواره بیشتر مطرح و تاکنون نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام گرفته است و البته بیش از این باید به آن پرداخت.

