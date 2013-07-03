۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

فخرایی خبر داد:

صحت انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان دیر تائید شد

دیر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دیر گفت: صحت انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها ازسوی هیات اجرایی و نظارت این شهرستان تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخرایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع 67 نامزد شرکت کننده دراین دوره از انتخابات شوراهای شهرهای دیر، بردستان، دوراهک، آبدان و بردخون 27نفر به عنوان اعضای اصلی برگزیده شدند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیر ادامه داد: صحت انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از سوی هیات اجرایی و نظارت این شهرستان تایید شد.  

وی با قدردانی و سپاس ازحضور پرشور مردم این شهرستان در روز 24 خرداد و تلاش متولیان امر برگزاری انتخابات، اضافه کرد: مردم این شهرستان با حضور 99.9 درصدی خود در پای صندوق‌های رای به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و حماسه سیاسی را که انتظار مقام معظم رهبری بود محقق کردند.

فخرایی افزود: 53 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستای این شهرستان درنظر گرفته شده بود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیر خاطرنشان ساخت: یک‌هزار و800نفر از نیروهای نظارت، بازرسی، اجرایی و نیروهای نظامی و امنیتی در امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان مشارکت داشتند.

