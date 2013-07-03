۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

اسلام پناه خبرداد:

تخصیص وام 3 تا 5 میلیونی برای حداقل 8 ماه فعالیت پژوهشی/ اختصاص معافیت سربازی به آقایان

تخصیص وام 3 تا 5 میلیونی برای حداقل 8 ماه فعالیت پژوهشی/ اختصاص معافیت سربازی به آقایان

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه از تخصیص وام 3 تا 5 میلیونی برای مخترعین و پژوهشگرانی که حداقل 8 ماه پژوهش کنند و هم چنین اختصاص معافیت سربازی به مخترعین و پژوهشگران مرد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اسلام پناه ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی مخترعین برای شرکت در جشنواره اختراعات زاگرس که در محل بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار شد گفت: تبادل تجربیات وشکوفائی استعدادها رسیدن به مرحله عمل است که  این مهم درمنطقه غرب محقق شده و این منطقع  در زمینه اختراع روند رو به رشدی داشته است.

وی افزود: درسال گذشته کرمانشاه میزبان اولین جشنواره اختراعات بود و بیش از 51 درصد طرح های ارائه شده که تائیدیه علمی گرفتند مربوط به استان کرمانشاه بود.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم در ادامه راه نیز نتیجه اختراعات قابل قبول بوده و در بحث تجاری سازی نیز شاهد روند رو به رشدی باشیم.
رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه گفت: وقتی درکنارفرد مخترع قرار می گیریم باید جرقه افکار نو و خلاقیت درما ایجاد شود .

وی با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در سال جاری نسبت به سال قبل در حوزه اختراعات گفت: میزان تاییده علمی اختراعات در استان کرمانشاه نسبت به سال قبل رشد داشته و از 15 درصد به 27 درصد رسیده است که این نشاندهنده تلاش و کوشش در این زمینه و پیشرفت استان کرمانشاه در منطقه غرب است.

اسلام پناه گفت: برای اینکه جایگاه علمی پیدا کنیم باید تلاش کرده و همه تلاش وکوششمان را دردانشگاه ها درزمینه پرورش استعدادهای جوان ومخترعینی که دارای ایده های برترهستند هزینه کنیم.

وی افزود: باید حمایت های مالی انجام داد تا فرد مخترع بتواند در زمینه نیازسنجی کسب وکار، مدیریت زمان و مهارت های کسب وکار پیشرفت داشته باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری نمایشگاه علم تاعمل گفت: درنمایشگاه علم تاعمل شکوفائی و نوآوری منطقه غرب استان کرمانشاه باید برتراز استان های دیگر باشد.

وی افزود: برای رسیدن به شکوفایی و جایگاه مناسب و در خور شان استان باید درزمینه نحوه ارائه، تازه بودن فکر ، قابلیت تجاری سازی و فرآیندی که مدنظر داوران هست دقت و تجه ویژه کرده تا طرح هائی درسطح ملی داشته باشیم که نتایج خوبی برای کرمانشاه داشته باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه از تخصیص وام های 3 تا 5 میلیونی برای تجاری سازی و یا تکمیل طرح های پژوهشی خبرداد و گفت: مخترعین و پژوهشگران مرد نیز از معافیت سربازی و کارت پایان خدمت برخوردار خواهند شد و این مستلزم یک کار پژوهشی علمی 8 ماهه است.

اسلام پناه در پایان خطاب به مخترعین افزود: شما سرمایه های پنهان این منطقه هستید که می توانید باتلاش وکوشش و زحمت زمینه گسترش وپ یشرفت امکانات وخلاقیت ها را درکرمانشاه به وجود آورید.
 

