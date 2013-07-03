هم اکنون جهان در تربیت نسل جوان خود سردرگم است/ قرآن کتاب تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی طرح ضیافت الهی در استان کرمانشاه که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد با تاکید بر درک واقعی قرآن و عمل به آیات آن گفت: ماه مبارک رمضان ماه بهار قر آن است و باید در این ماه بیش از گذشته با قرآن مانوس بود.

آیت الله علما افزود: قرآن سرمایه بزرگ مفسرین است و خداوند نیز در خود قرآن از این کتاب به عنوان برهان یاد کرده و هم اکنون این برهان پشتوانه محکمی برای انسان ها بوده که در سایه تدابیر آن به سعادت اخروی برسند.

وی ادامه داد: در برخی از آیات از این کتاب آسمانی تعبیر به نور شده است و در صورتی که این کتاب را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم همه اجتماع و جامعه نورانی خواهد شد.

آیت الله علما قرآن را درمان بسیاری از بیماری های روحی و فکری دانست.

وی گفت: در فضای ارزش های انسانی چیزی نداریم که در قرآن به آن اشاره نشده باشد، لذا چنگ زدن به قرآن و تفسیر آن نقش مهمی در زندگی انسان ها خواهد داشت.

آیت الله علما با اشاره به تاثیرات قرآن در تربیت افراد گفت: هم اکنون دنیا در تربیت نسل جوان خود سردرگم شده و این در حالی است که مسلمانان در این موقعیت کتابی در اختیار دارند که از هر حیث منحصر به فرد بوده و در واقع کتاب تربیت محض است و می تواند آینده انسان ها تضمن کند.

وی با اشاره به آثار و برکات ماه رمضان گفت: خداوند در این ماه اسباب و زمینه لازم را فراهم کرده و مومنین باید در ادامه راه با پرداختن به این فریضه مراتب بندگی خود را به اثبات برسانند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: هم اکنون مردم در شرایطی بسیار بهتر از گذشته به سر برده و اما در گذشته مردم با آن شرایط و امکانات محدود روزه می گرفتند.

وی با اشاره به بیداری اسلامی صورت گرفته در جهان گفت: اسلام و توانایی های آن دشمنان را ترسانده و آنان به این نتیجه رسیده اند که در سایه اسلام نمی توانند بر جهان حکومت کنندو دست به هر اقدامی می زنند تا به اسلام خدشه وارد شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با تحریم برخی از شبکه های تلویزیونی ایران توسط استکبار جهانی گفت: امروز دنیای کفر برای پخش شبکه های تلویزیونی ما محدودیت ایجاد می کند و این نتیجه اطلاع از تاثیرگذاری آن بر مردم بوده و در واقع به آن دلیل است که اسلام حرف های زیادی برای گفتن دارد و مردم دنیا را جذب می کند که دشمنان این مسئله را درک کرده اند.



