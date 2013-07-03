حمایت سازمان تبلیغات از برگزاری دوره های تبلیغی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین بلک پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «ماه خدا راه خدا» که از سوی موسسه علمی فرهنگی امام هادی (ع) اظهار داشت: بوی خوش فرا رسیدن ماه رمضان از این گردهمایی وزیدن گرفته است.

وی افزود: در این مجلس علما، روحانیون و اساتیدی حضور دارند که در این فصل گرم با مشکلات فراوان به خوزستان آمده اند و این نشان دهنده اوج انگیزه و احساسی است که در مجموعه موسسه علمی فرهنگی امام هادی(ع) وجود داشته که سخت ترین نقطه کشور را انتخاب کرده اند.

مديرکل سازمان تبلیغات اسلامي خوزستان به نقش بالا کتاب قرآن اشاره کرد و ادامه داد: این کتاب مقدس پاسخگوی همه نیازهاست. همه پاسخ ها و نیازهای انسان ها در کتابی کریم گنجانده شده است.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان تصریح کرد: اکنون مجموعه هایی چون سازمان ها و ادارات از نظر وضعیت اجرایی در وضعیت بسیار دشواری هستند و در این شرایط به لحاض اهمیت تبلیغات سعی کردیم در چنین همایشی گردهم جمع شویم و درخصوص بحث تبلیغ از معلومات تخصصی اساتید بزرگی استفاده کنیم.

بلک تصریح کرد: امیدواریم شرکت کنندگان در این همایش از زمان کوتاه این همایش به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و خواستار تداوم آن باشند. ما از تداوم این دوره ها در مناسبت های مختلفی چون هفته ولایت، ولادت نبی اکرم(ص) و در آستانه ماه محرم استقبال می کنیم و این آمادگی را داریم که به صورت کاملتر این دوره ها را برگزار کنیم.



