معاونت آموزشی قلب تپنده دانشگاه است/ کیفیت آموزش در دانشگاه هابه استانداردهای بین المللی نزدیک شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی ظهر چهارشنبه در دهمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور، تحقق حماسه سیاسی در کشور را یک موفقیت بزرگ برای نظام جمهویری اسلامی ایران یاد کردوافزود: تحقق این حماسه توطئه های دشمن را نقشه بر آب کرد.

وی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات پرچم ولایت را بر افراشته تر کرد واین حضور اقتدار ملت ایران را به دشمن نشان داد .

عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی را یک ارگان اعتدال رو معرفی کردوگفت: این دانشگاه همانند دولت که اعتدال گرا است حرکت می کند و دانشگاه در دولت بعدی جایگاه خوبی خواهد داشت چرا که این دانشگاه همیشه به صورت معتدل حرکت کرده است.

منادی تاکید کرد: این دانشگاه بدون توجه به مسائل حاشیه ای قدم در توسعه دانشگاه برداشته است و در این راستا در دولت اعتدال گرا هم در همه عرصه ها فعالیتهای گسترده ای را خواهد داشت.

وی گفت: معاونین آموزشی همانند پیامبر اکرم (ص) رسالت بزرگی بر دوش دارند و می توان گفت معاونین آموزشی شریک پیامبر هستند بنابراین باید صادقانه برای ارتقاء کیفی دانشگاه تلاش کنند چرا که روز قیامت باید پاسخگو باشند.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ایران جزو برترین کشور ها در رشد علمی است بنابراین باید این رشد علمی روز به روز افزون تر شود.

منادی گفت: مقام معظم رهبری یکی از اهرم های محرک و موتور علمی کشورهستند و همراهی و تدابیر ایشان در همه حوزه ها باعث شده ایران در حوزه سیاسی و علمی توسعه پیدا کند.

وی یاد آورشد: آمار حق التدریسی ها دربدنه دانشگاه زیاد شده بنابراین در این راستا کاری که ما در منطقه 13 شروع کردیم این بود که همه واحدها احضاء شدند و اساتید براساس نیاز هر منطقه جذب شدند.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بايد برای حفظ و ارتقای رتبه علمی کشور، برنامه ريزی مناسب تدوین شود و موانع و مشکلات برسر راه توسعه کشور برطرف شود.

منادي يادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترين دانشگاه حضوری جهان محسوب می شود و امروز از كيفيت و كميت آموزشی بسيار بالايی برخوردار است و فردا هم با تربیت نیروی انسانی مجرب و توسعه آموزش ها بیشتر از این توسعه خواهد داشت.

وی افزود: بايد به نيروی انسانی اين دانشگاه اهميت داده شود و از ظرفيت آنان برای ارتقای كمی و كيفی سطح آموزش استفاده كرد.