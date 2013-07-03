بازخوانی توطئه ها و نقشه های آمریکا برای آگاهی نسل ها واجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناو جنگی وینسنس ایالات متحده امریکا پیامی صادر کرد که در آن آمده است: بازخوانی دخالت‌ها، توطئه‌ها و نقشه‌های آشکار و پنهان آمریکا برای شکست انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران برای آگاهی نسل ها از واجبات است. تحمیل جنگ هشت ساله، محاصره اقتصادی سیاسی، انواع تحریم‌ها و فشارهای گوناگون بخشی از اقدامات برای به زانو درآوردن ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی بوده، اما ملت قهرمان اسلامی با اتکال به قدرت لایزال الهی، رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و جانشین فرزانه ایشان، حضرت امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) ثابت نموده است که برای حفظ انقلاب خود و استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی این سرزمین در مقابله با قدرتهای استکباری و در راس آنها آمریکا همیشه ایستاده و آماده است.

این پیام می‌افزاید: در صفحات پرونده قطور جنایت های آشکار آمریکا علیه ملت ایران، دوزادهم تیرماه 1367 برابر با سوم ژوئیه 1987 از جمله روزهایی است هیچگاه از حافظه ملت ما و تاریخ بشریت پاک نخواهد شد. در چنین روزی هواپیمای ایرباس A300 مسافربری خطوط هوایی ایران، پرواز IR655 توسط ناو جنگی وینسنس نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس به دستور سردمداران جنایتکاران روز کاخ سفید مورد هدف موشکی قرار گرفت و یکی از فجیع‌ترین جنایت غیرانسانی و بی سابقه در تمام طول تاریخ پروازهای مسافربری رقم زده شد و در این جنایت ننگین تروریستی تعداد 290 سرنشین بی دفاع و بی گناه اعم از زن، مرد، کودک و کهنسال و با ملیت های مختلف به شهادت رسیدند و با این فاجعه قلب و روح ملت ایران و مردمان آزاده و بیدار جهان متاثر و آزرده شد و دست ننگین مدعیان حقوق بشر برای جهانیان رو شد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: اکنون که بیست و پنج سال از آن واقعه شرم آور و فراموش نشدنی در تنگه هرمز می‌گذرد هنوز ملت سرافراز ایران و خانواده‌های معزز شهدای هواپیمای مسافربری در سوگ عزیزان خود نشسته‌اند و بار دیگر وجدان بیدار هر انسانی را در اقصی نقاط گیتی به قضاوت دوباره، درباره این جنایت جهانی دعوت می‌نماید.

در این پیام تاکید شده است: این سرباز فدائی میهن و مردم مقاوم و شجاع ایران اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم کشورمان و قربانیان این حادثه جانگداز و همدردی با خانواده‌های معزز آنان، از همه وجدان های بیدار و طرفدار حق و مجامع بین المللی می خواهیم همچون ملت حماسه آفرین ایران اسلامی ضمن محکومیت جهانی شیطان بزرگ آمریکا در نقض حقوق بشر، خواستار رعایت مقررات و رویه‌های بین المللی در مورد ایمنی هوانوردی کشوری به ویژه ضمائم این گونه کنوانسیون ها به منظور جلوگیری از تکرار اقدامات و جنایات مشابه از سوی آمریکا و هم پیمانانش با استفاده از ابزارهای بازدارنده و پیگیر باشند.

در پایان این پیام آمده است: ضمن تکریم حضور پرشور و شعور همه شرکت کنندگان در آئین بزرگداشت بیست و پنجمین سالگشت شهدای مظلوم هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران(رحمت الله علیهم) باردیگر اعلام می دارم آحاد ملت باهمت و غیرت و اتحاد پشت سر رهبر شجاع، آگاه و بصیر انقلاب اسلامی فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) ایستاده و با خون پاک شهیدان دوازدهم تیرماه پیمان می بندیم که هرگز پرچم مبارزه و جهاد مقدس در راه عدالت را بر زمین نخواهیم گذاشت.