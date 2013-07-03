۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

صمدي در گفتگو با مهر:

شاخص بورس همدان نسبت به هفته گذشته، 330 واحد افزایش يافت

همدان - خبرگزاري مهر: مدير بورس منطقه اي همدان گفت: شاخص بورس همدان نسبت به هفته گذشته، 3308 واحد افزایش يافت.

عباس صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته منتهي به تاريخ دوازدهم تيرماه امسال تعداد 44 میلیون و 817 هزار و 815 سهم در تالار بورس منطقه اي همدان مبادله شد.

مدير بورس منطقه اي همدان عنوان داشت: ارزش مبادلات انجام شده اين هفته بورس منطقه اي همدان 231 میلیارد و 389 ميليون و 183 هزار و 981 ريال بوده است.

وي همچنين گفت: 55 درصد از معاملات اين هفته مربوط به خريد سهام و 45 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

 صمدي بيان داشت:  اين تعداد سهام متعلق به 160 شركت است.

مدير بورس منطقه اي همدان اضافه كرد: اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 51 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

وي در پايان سخنانش گفت: شاخص كل قيمت در هفته منتهي به تاريخ دوازدهم تيرماه امسال معادل 52 هزار و 735 واحد بود كه نسبت به هفته گذشته، 3308 واحد افزایش يافت.

