۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

محمدزاده خبر داد:

برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشی در اسلامشهر

خبرگزاری مهر- اسلامشهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر از برپایی نمایشگاه نقاشی مهدی زالی خبر داد.

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:: در این نمایشگاه 20 اثر نقاشی با موضوعات طبیعت و حیوان با تکنیک رنگ روغن در ابعاد 120*80 و 70*60 و 70*50 در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی افزود: نمایشگاه فوق مجموعه ای است از آثار مهدی زالی که پیشتر سابقه حضور در 6 نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی را در کارنامه خود داشته است.

این مسئول عنوان کرد: نمایشگاه فوق از 11 لغایت 15 تیرماه از ساعت 8 صبح الی 14 عصر در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس اسلامشهر - انتهای خیابان شهید نواب صفوی - کوچه ترنج 4 - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرای عموم علاقمندان است.

