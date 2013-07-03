سارقان باطری خودرو در شبستر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سارق پس از انجام کارهای اطلاعاتی و با استفاده از شگردهای پلیسی شناسایی و سپس توسط ماموران انتظامی دستگیر شد.



وی ادامه داد: با اینکه سرنخی وجود نداشت اما با تلاش های ماموران و با مراقبتهای شبانه روزی اطراف آن شهرستان ماموران یک دستگاه خودروی پراید راکه از مسیر روستاها تردد می کرد به عنوان مظنون شناسایی کرده و آن را متوقف کردند.



وی افزود: ماموران با متوقف کردن این خودرو متوجه دو عدد باطری بزرگ شده و راننده خودرو به نام (ح-م) دستگیر و به دستگاه قضایی سپرده شد.



فرمانده انتظامی شبستر گفت: بعد ازاین که سارق دستیگر شد با تحقیق های نیروی انتظامی ، متهم به داشتن یک همدست به نام(ب) اقرار کرد و پس از بازسازی صحنه‌های سرقت، چند فقره باطری خودروهای سبک و سنگین نیز کشف شد.



وی ادامه داد: پنج فقره از این سرقت ها مربوط به کلانتری کندرود، سه فقره مربوط به شهرستان ورزقان و شش فقره مربوط به شبستر بود.



صفایی در خصوص علت وقوع این جرم گفت: متاسفانه مردم توجهی به نصب مناسب حفاظ برای خودروهای خود نمی کنند که این عمل موجب راحتی بیشتر در جریان سرقت ها می شود.

