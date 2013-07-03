غبار روبی6 هزار مسجد در خراسان رضوی/ برگزاری مراسم نمادین در مسجد امام صادق(ع) مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادين غبارربي مسجد امام صادق(ع) بعد از ظهر امروز پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با حضور جمعي از مسئولان مساجد و مردم خداجوي مشهد همزمان با غباروبی شش هزار مسجد در استان برگزار شد.

مسئول امور مساجد تبليغات اسلامي خراسان رضوي اظهار كرد: در سطح استان حدود شش هزار مسجد با هماهنگي ستاد دهه نكو داشت مساجد آماده غبار روبي و ورود به ماه مبارك رمضان هستند.

حجت الاسلام حسينعلي رحمتي افزود: برخي از مساجد به صورت نمادين در شهرستان هاي استان نيز هم زمان با اين مراسم كار غبار روبي را انجام مي دهند.

وي با اشاره به دليل انتخاب مسجد امام صادق(ع) به منظور انجام مراسم نمادين غبارروبي در مشهد ابراز كرد: مسجد امام صادق(ع) از مساجد فعال و خوب مشهد است كه در زمان حيات مرحوم آيت الله زنجاني هميشه محل گرد همايي اهل علم بوده است و يكي از دلايل عمده اين انتخاب در واقع احترام به سالها مجاهدت علمي و نفساني آن مرحوم بوده است.

حجت الاسلام رحمتي بيان كرد: در این دهه مساجد فعاليت هاي متعدد فرهنگي اجرا شده و چندين برنامه و گردهمايي ديگر نيز طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد.

وي افزود: تجليل از فعالان مساجد، گردهمايي ائمه جماعات مساجد استان، تقدير از خدام مساجد، آماده شدن هر چه بيشتر كتابخانه هاي مساجد به منظور بهره بردن بيشتر مراجعان، صحافي قرآن ها ي مساجد و تعويض مهرهاي شكسته جزئي از برنامه هاي دهه نکو داشت مساجد در استان محسوب مي شود.

مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي استان اظهار كرد: شستشوي فرش هاي مساجد و اهداء بسته اي فرهنگي از طرف شهرداري مشهد نيز جزئي از برنامه هاي دهه نکو داشت مساجد است.

وي با اشاره به ديگر خدمات شهرداري در دهه نکو داشت مساجد عنوان كرد: 100 كارشناس بهداشتي به منظور ترويج مسائل بهداشتي به جمع نمازگزاران مساجد اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام رحمتي برنامه هاي دهه نکوداشت مساجد و ماه رمبارك رمضان سال جاري را كمي متفاوت از سال هاي قبل دانست و بيان كرد: برنامه اي ارائه شده امسال بر مبناي روح معنويات و توجه به ساختار باطني انسان ها برنامه ريزي شده است.