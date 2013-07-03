۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

پولادی عنوان کرد:

حضور 400 داش آموز دیری درطرح هجرت 3

دیر - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج سازندگی شهرستان دیرگفت: 400دانش آموز دیری با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان از 15تیرماه سال جاری در طرح تابستانی هجرت3 شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم پولادی‌فر ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی کمیته‌های اردوهای جهادی و طرح هجرت 3 شهرستان دیر اظهار داشت: هدف از برگزاری این طرح ارتقای آگاهی علمی و تخصصی دانش آموزان بسیجی در زندگی اجتماعی و شخصیتی است.

وی افزود: پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان به نحو شایسته و افزایش مشارکت دانش آموزان دراین برنامه ها از دیگر اهداف اجرای طرح هجرت 3 است.

پولادی فر اضافه کرد: مرمت و بازسازی مدارس، محرومیت زدایی، بهداشت ودرمان، کشاورزی، آبخیزداری، عمران وآموزش در روستاهای شهرستان از برنامه های کاری اردوهای جهادی طرح هجرت 3 است.

وی اظهار داشت: در این طرح جوانان عاشق با حضور در عرصه‌های مختلف در دورترین نقاط به خدمت رسانی می‌پردازند.

فرمانده بسیج سازندگی شهرستان دیر بیان کرد: این دانش آموزان در بخش‌های زیباسازی، فضا سازی، رنگ آمیزی، نقاشی و تعمیرات مدارس نیز مشارکت و همکاری می کنند.

لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اردوهای جهادی

معاون فرماندار دیر نیز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که در طرح تابستانی اردوهای جهادی وهجرت3 بسیج سازندگی مشارکت فعال داشته باشند.

مصطفی فخرایی افزود: اعضای گروه های جهاد بسیجی وطرح هجرت3 که به این امر خیر مبادرت می ورزند و در مناطق محروم کارهای بسیجی وار انجام می دهند قابل تقدیر و تشکر است.

در ادامه این جلسه هر کدام از اعضا نظرها و پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتربرگزاری این طرح بیان کردند.

