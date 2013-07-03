حضور 400 داش آموز دیری درطرح هجرت 3

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم پولادی‌فر ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی کمیته‌های اردوهای جهادی و طرح هجرت 3 شهرستان دیر اظهار داشت: هدف از برگزاری این طرح ارتقای آگاهی علمی و تخصصی دانش آموزان بسیجی در زندگی اجتماعی و شخصیتی است.

وی افزود: پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان به نحو شایسته و افزایش مشارکت دانش آموزان دراین برنامه ها از دیگر اهداف اجرای طرح هجرت 3 است.

پولادی فر اضافه کرد: مرمت و بازسازی مدارس، محرومیت زدایی، بهداشت ودرمان، کشاورزی، آبخیزداری، عمران وآموزش در روستاهای شهرستان از برنامه های کاری اردوهای جهادی طرح هجرت 3 است.

وی اظهار داشت: در این طرح جوانان عاشق با حضور در عرصه‌های مختلف در دورترین نقاط به خدمت رسانی می‌پردازند.

فرمانده بسیج سازندگی شهرستان دیر بیان کرد: این دانش آموزان در بخش‌های زیباسازی، فضا سازی، رنگ آمیزی، نقاشی و تعمیرات مدارس نیز مشارکت و همکاری می کنند.

لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اردوهای جهادی

معاون فرماندار دیر نیز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که در طرح تابستانی اردوهای جهادی وهجرت3 بسیج سازندگی مشارکت فعال داشته باشند.

مصطفی فخرایی افزود: اعضای گروه های جهاد بسیجی وطرح هجرت3 که به این امر خیر مبادرت می ورزند و در مناطق محروم کارهای بسیجی وار انجام می دهند قابل تقدیر و تشکر است.

در ادامه این جلسه هر کدام از اعضا نظرها و پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتربرگزاری این طرح بیان کردند.