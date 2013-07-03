قرض 38 میلیون تومانی دلیل فروش استودیو هنری کودکان مقدس شد

عابدین مهدوی موسس گروه بین‌المللی هنرمندان "کودکان مقدس" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که لوازم و وسایل استودیو کودکان مقدس به دلیل مبلغ 38 میلیون تومان قرضی که به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشته است فروخته شد، گفت: مرکز سینمای مستند و تجربی به عنوان حامی مالی فیلم "حکمی برای جنین" 38 میلیون تومان به گروه سازنده فیلم کمک کرده و قرار بود این مبلغ به 150 میلیون تومان برسد اما بعد از انصراف این مرکز از ساخت این فیلم سینمایی ما مجبور به پرداخت این مبلغ به مرکز سینمای مستند و تجربی شدیم.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه در حال ساخت فیلم "حکمی برای جنین" با حمایت یک شرکت خارجی هستیم، برای پرداخت قرض خود به مرکز سینمای مستند و تجربی مجبور به فروش لوازم و وسایل استودیو هنری کودکان مقدس شدیم، به همین دلیل ادامه فعالیت های این استودیو در ایران امکان نخواهد داشت.

مهدوی درباره وضعیت ساخت "حکمی برای جنین" گفت: بخش هایی از تصاویر این فیلم سینمایی در خارج از کشور گرفته شده و برای بخش های ایران به تازگی پروانه ساخت ویدیویی را دریافت کرده‌ایم، هرچند بیشتر ترجیح می دادم تا این فیلم پروانه 35 را دریافت کند، اما با پروانه ویدیویی نیز این فیلم را خواهم ساخت، اما نمی دانم مسئولان سینمایی تمایلی به نمایش این فیلم سینمایی در ایران خواهند داشت یا خیر.

استودیو هنری گروه بین المللی هنرمندان کودکان مقدس از سال 1382 تا کنون با 12 نفر عضو رسمی هنرمند و 117 عضو داوطلب هنرمند در بیش از 12 کشور پروژه های فرهنگی و هنری ویژه ای را برای کمک به کودکان جنگ‌زده و بحرانی به انجام رسانیده است.

جمع‌آوری بیش از 17000 نقاشی با موضوع صلح از کودکان کشورهای جنگ‌زده، تهیه و تولید 13 مجموعه نفیس عکس با موضوع کودکان جنگ‌زده و بحرانی مشتمل بر بیش از 250000 هزار فریم، تهیه و تولید 24 فیلم کوتاه و بلند و 14 نماهنگ با موضوع مشکلات کودکان جنگ زده، برپایی 17 نمایشگاه خارجی و داخلی از عکس، نقاشی و پوستر های تهیه شده توسط هنرمندان گروه، حمایت از سازمانهای مردمی حامی حقوق کودکان کار و خیابان در ایران با انجام فعالییتهای رایگان فرهنگی و هنری، از فعالیت های این گروه و استودیوهای تابعه اش است. همچنین با درآمد حاصله از قراردادها و فروش آثار هنری، توانسته است کمک های فرهنگی و هنری فراوانی را از قبیل لوازم آموزشی و کمک آموزشی، اسباب بازی و لوازم توانبخشی به کودکان مین‌زده را به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، هند، هائیتی و سومالی به طور مستقل ارسال کند.