مجموعه ورزشی بانوان آبادان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان آبادان با بیان اینکه برای نخستین بار مجموعه ای با این کیفیت و ظرفیت (در حدود یک صد سال عمر شهرداری) برای بانوان ساخته شده، افزود: پائین بودن سرانه اماکن ورزشی ویژه بانوان دلیل اصلی ساخت این مجموعه به شمار می رود.

وی اظهار کرد: این مجموعه در دو طبقه و با زیر بنایی برابر با دو هزار مترمربع احداث شده است.

شیرازی تصریح کرد: برا ی ساخت این مجموعه مبلغ 15 میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری آبادان هزینه شده است.

شهردار آبادان یادآور شد: در این مجموعه ورزشی امکانات برای تمامی رشته ها به استثنای شنا مهیا شده است.

به گفته شیرازی، یک سالن نیز برای مدیریت بحران به عنوان پدافند غیر عامل در این مجموعه لحاظ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد هفت زمین چمن مصنوعی در آبادان از برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در ایام ماه مبارک رمضان، برپایی مجدد مسابقات فوتبال لیگ محلات، ایجاد زمین های بازی اسکیت در اکثر پارکهای شهربا تفکیک جنسیتی، نصب لوازم تندرستی و ورزشی در سطح پارکها به عنوان دیگر خدمات ارائه شده شهرداری در قالب خدمات عمومی نام برد.

شیرازی گفت: مدرسه فوتبال شهرداری آبادان با ظرفیت 400 نفر از میان نوجوانان وجوانان در رده سنی هفت تا 15 سال همچنان فعال است.