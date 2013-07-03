۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

رضایی تاکید کرد:

خدمات شهرداری باید درخور شان شهروندان باشد

رباط کریم- خبرگزاری مهر: شهردار رباط کریم، بر ارائه خدمات مطلوب و درخور شان شهروندان از سوی مدیریت شهری تاکید کرد.

منوچهر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خدمات شهرداری باید درخور و شأن شهروندان باشد اظهار داشت: رغبت مردم برای مشارکت در انواع فعالیتهای شهرداری ریشه در نظام اداری ما دارد.

وی افزود: کارکرد مدیریت شهری کارآمد در مواجهه با موضوعها و پدیده های بسیار گسترده شهر و شهرنشینی بطور چشمگیری محسوس خواهد بود.

این مسئول در ادامه سخنانش خطاب به مدیران و معاونین شهرداری به نقش ارزنده سرمایه های اجتماعی در شهر اشاره و عنوان کرد: سرمایه های اجتماعی مناسب، قادر است تا با جلب مشارکت و همیاری های مردمی هزینه های ارائه خدمات در مناطق مختلف شهری از جمله بازسازی بافت های فرسوده، حفظ و مراقبت از امکانات و تجهیزات شهری، پاکیزگی و زیباسازی محلات، توسعه فضاهای سبز و ... را بطور چشمگیری کاهش دهد.

رضایی گفت: هرچه سرمایه اجتماعی در یک نظام مدیریت شهری بالاتر باشد، موجب پائین آمدن چشمگیر هزینه های موجود خواهد شد.

کد مطلب 2089518

