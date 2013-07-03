58 درصد معاملات امروز بورس همدان مربوط به خريد سهام بود

عباس صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز چهارشنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد هفت میلیون و 104 هزار و 546 سهم داد و ستد شد.

مدير بورس منطقه اي همدان عنوان داشت: ارزش سهام مبادله شده امروز بورس منطقه اي همدان معادل 34 میلیارد و 899 ميليون و 807 هزار و 75 ريال بوده است.

وي همچنين گفت: 58 درصد معاملات امروز بورس منطقه اي همدان مربوط به خريد سهام و 42 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است

صمدي ابراز داشت: اين تعداد سهام متعلق به 83 شركت است.

مدير بورس منطقه اي همدان اضافه كرد: امروز هفت كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

وي در پايان سخنانش نيز گفت: شاخص کل امروز به 52 هزار و 735 واحد رسيد، كه در مقايسه با روز گذشته، 889 واحد افزایش يافت.